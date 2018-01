Vijest da će glumac Goran Navojec i njegov brat Bojan, također glumac, dobiti malenog bracu ili seku, ovih je dana iznenadila mnoge. No, on nije jedini kojeg je najslađa uloga zatekla u zreloj dobi.

Potpuno druga vizura obitelji čeka obitelj Navojec. Četrdesetsedmogodišnji glumac Goran Navojec i njegov četrdsetjednogodišnji brat Bojan dobit će malenog brata ili sestru. Naime, njihov sedamdesetogodišnji otac Zlatko ponovno će postati otac. Zlatkova druga supruga Rajka u drugom je tromjesečju trudnoće i kažu da se sve odvija u najboljem redu. Rajka ima 49 godina i itekako su svjesni svoje dobi pa trudnoću pomno nadzire liječnik. „I Charlie Chaplin je imao djecu s osamdeset tako da ja ne vidim ništa loše u tome“, kaže Zvončica Vučković.

Beba bi u obitelj Navojec trebala stići u srpnju. Sudeći prema zaigranosti ovog glumačkog dvojca, čini se, braci ili seki neće nedostajati zabave, igre i smijeha. Otac glumaca je rekao da mu savjete o pripremanju dječjih kašica daje glumac i prijatelj Dejan Aćimović, koji je otac prvi put postao u 52-oj godini.

I miljenik ženske publike Vlado Kalember svoje je prvo dijete dobio u 52. godini. Desetljećima jedan od najpoželjnijih hrvatskih neženja, tada se skrasio s Anom Rucner, koja mu je rodila sina Darijana.

Produženje adolescencije i školovanje, imperativ ostvarivanja karijere, skidanje tabua - razlozi su zbog kojih roditeljstvo sve dulje čeka. „Postala sam roditelj prvi put s 34, drugi put s 38 godina i mogu reći da sam sa svojom kćerkom Zoe nekako baš strpljivija“, otkriva glumica Bojana Gregorić Vejzović.

A evo i nekih rekordera kada su zvjezdani očevi u pitanju. Rod Stewart, koji uskoro dolazi u Zagreb, otac je po sedmi put postao u svojoj 66-oj. Istu priču ima i Clint Eastwood, a Pablo Picaso dobio je malenu Palomu u 68-oj. Isto je toliko godina imao i Robert De Niro, kada je dobio kćerkicu Helen Grace.

