Luka Nižetić novu 2022. godinu dočekao je u pustinji. Pod vedrim nebom, na pijesku Sahare proveo je prvu noć ove godine, O tom nezaboravnom iskustvu, dvotjednom putovanju u Egipat, novoj pjesmi, ali ronjenju na dah kojim se odnedavno bavi, pogledajte u prilogu In magazina!

Prva pjesma Luke Nižetića u novoj godini je balada koja govori o jednoj posebnoj vrsti ljubavi.

''O ljubavi prema sebi što je nekako po meni, ako voliš sebe, ako si miran sa sobom, onda je ta ljubav preduvjet i za sve druge ljubavi oko tebe'', govori Luka .

"Ako tražiš ljubav" - pjesma je autora Branimira i Marija Mihaljevića, a je li Luka pronašao ljubav?

''Ja sam našao tu ljubav, tu tražiš ljubav, u sebi, tu i onda zvučim ludo, ali je tako'', kaže.

U videospotu za ovu pjesmu ovaj svestrani Splićanin pokazao je još jedan svoj talent - ronjenje na dah. Pod vodom odnedavno može ostati oko 3 minute.

''Za sad ta statika to znači da si na rubu bazena opustiš se, malo meditiraš, uzmeš dah i ja negdje oko 3 minute, a sad je to stvar vježbe možeš doći do sedam, osam, devet'', kaže.

U svijet ronjenja prije nekoliko mjeseci uvela ga je naša reprezentativka i svjetska prvakinja u ronjenju na dah Mirela Kardašević.

''Kaže Mirela - onda ideš sad na natjecanje u 3. mjesecu, ma kakvo natjecanje, jesi ti luda, ne znam možda nekad natjecanje u budućnosti'', kaže Luka.

A da voli izazove, dokazao je i kad je novu godinu odlučio dočekati u pustinji za vrijeme svojeg dvotjednog boravka u Egiptu.

''Ne znam kako bi drugačije opisao, nego da se osjećaš kao mali princ. Milijarde zvijezda, spoznaja da si nasred Sahare hladno je za poludjeti, treba ti zimska oprema maltene skijaška osim pancerica i skija, ali to jedno iskustvo taj mir i tišina pustinje to je iskustvo koje ću pamiti cijeli život'', kaže.

Pripremiti se za spavanje na pijesku Sahare nije bilo lako.

''Sve što sam god imao sam obukao i onda još sam obukao ispod nešto što su mi beduini dali i onda još kasnije ti dobiješ dvije, tri deke s kojima se pokriješ da preživiš tu noć u tom šatoru koji je šatorčić koji odnese povjetarac'', kaže.

Iz Egipta se vratio prije desetak dana s mnogo lijepih uspomena, ali i savjeta za one koji se spremaju na ovo putovanje, pogotovo kad je riječ o uličnim prodavačima.

''Bez ikakvih emocija moraš prolaziti, ne smiješ slučajno krajičkom oka pogledati da oni skuže da se tebi nešto sviđa, malo to povlačenje za rukav mi je malo previše, da tamo živim mjesec, dva, pet bi se navikao'', kaže.

Naviknuti se morao Luka i na svoj novi imidž s dugom kosom.

''Ovo je kriv sve moj frizer zato što je reka Luka tebi bi tako dobro staja men bun, ti trebaš puštati kosu i tako se ja 3 i po, 4 godine nisam ošišao'', objasnio je.

U veljači se sprema na još jedno putovanje, ono u San Francisco, u posjet sestri Petri.

''Mi smo jedna mala familija, nema nas puno i jako smo vezani, jedino što mi sestra sad nije tu pa mi užasno fali, nećake ne viđam nikako, ali i to će se pormijeniti jer sestra se vraća nazad i svi smo zbog toga baš baš sretni'', kaže.

Petra Nižetić sa suprugom i dvojicom sinova ove će godine svoju američku adresu zamijeniti onom u Dalmaciji.

''Kad sam se vratio iz Amerike prvi put kad sam bio kod nje pa su me starci pitali. I? Kakva je Amerika? Ja kažem majko, Amerika je kod nas'', priča.

Zato će Luka izvan Hrvatske samo na putovanja. Objaviti novi album i zapjevati pred publikom - to je njegov plan za 2022.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.