Indiru dobro znamo po njezinu zaraznom smijehu, energiji i, naravno, hitovima, no jeste li znali da od malih nogu svira klarinet? Franka je pak otkrila da je najveća štreberica i jedva čeka da postane odvjetnica, a Marko Grubnić priznaje da je hipohondar. Koja je pjevačica pripitomila lisicu, a čije se vjenčanje prenosilo čak i u Dnevniku? Davor Garić donosi neobične priče iz života slavnih koje sigurno niste znali.

Jeste li znali da je Indira i vrsna klarinetistica? U svojem aktualnom singlu Atlantida Indira je odsvirala dionicu na klarinetu. Počela ga je svirati s 12 godina u limenoj glazbi u Županji, nerijetko i na sprovodima.



"Kad imaš sprovod, mi smo znali pješačiti četiri kilometra. Sad zamisli kad je vani hladnoća i kad sviraš one metalne tipkice, tu ne možeš imati rukavice, trubači mogu imati rukavice, mi klarinetisti ne možemo. Isuse i Bože, to su ti smrzotine, tako da sam ja svirala i evo muž mi je rekao ''kupio sam ti klarinet, nisi ga svirala 20 godina, izvoli vježbati''. Uvijek potiče i uvijek mi želi dobro. Kada sam tu dionicu u studiju odsvirala za Atlantidu, to je valjda kao vožnja biciklom, ide. Malo mi je falilo ambažure, ali ćut ćete. Maestralno, maestralno", zaključila je Indira.



A jeste li znali da je Franka buduća pravnica? Grije stolicu i polaže posljednje ispite na fakultetu.



"Pravni fakultet je u pitanju, ali moram se pohvaliti. Uvijek mi je glupo ovako javno govoriti o faksu jer je ipak Pravni fakultet jedna ozbiljna institucija, ali moram se pohvaliti da sam dobila peticu iz Međunarodnog privatnog prava koji je jako težak ispit. Ali super, ja volim učiti. Ja sam najveći štreber na svijetu", priznala je Franka.



Hajde da ludujemo zna i staro i mlado. No, mnogi nemaju pojma da je u prvoj verziji ove pjesme tekst bio potpuno drugačiji. Umjesto ludovanja išlo se na branje jagoda.



"I neka prolaze godine, ostani zauvijek tu! Tako nekako je išla. Ja sam zapravo promijenila i melodiju i napravila sam ''Hajde da ludujemo ove noći...'', a ostalo je sve zapravo ušlo u legendu", otkrila je Alka Vuica.



Jeste li i vi među onima koji odmah googlaju od čega boluju nakon samo jednog neobičnog simptoma? Marko Grubnić, priznaje, pravi je hipohondar pa je na liječničkom pregledu redovit.



"Redovit, redovit! S obzirom da sam po prirodi hipohondar obavim jednom godišnje sistematski pregled. Inače, bilo koja tegoba koja me zadesi, odmah imam svog liječnika koji je od 0 - 24 na telefonu, tako da sve rješavamo odmah i ništa ne ostavljamo za poslije", izjavio je Marko.



Vjenčanja bogatih i slavnih često su spektakularna, no rijetko će koje nadmašiti Brenino. Vjenčanje Lepe Brene i Bobe Živojinovića bio je događaj desetljeća pa ga je prenosio čak i tadašnji dnevnik.



"Pa ja moram da priznam da je naše vjenčanje zaista bilo bajkovito, da smo se uključivali u dnevnik, da smo imali goste iz čitavog svijeta, da je naš brak bio kruna jedne velike ljubavi. Naša ljubav se ipak transformisala u neke oblike koji su mnogo stabilniji, mnogo pametniji i mnogo mudriji", izjavila je Lepa Brena.



Voditeljica i pjevačica Paola Valić Bekić ima pak najneobičnijeg prijatelja. Naime, u njezinom je dvorištu čest gost ovaj lisac.



"To je zapravo moj mali princ. Moja osobno privatna bajka koju ja ovog trenutka živim i jako sam blagoslovljena i sretna da sam imala i još uvijek imam takvu priliku da se družim s takvom jednom životinjom, koja eto više ne dolazi samo noću, dolazi i ujutro i popodne i usred dana tako da službeno mislim da sam udomila lisicu", pohvalila se Paola.



Čini se da bi mnoge tajne priče iz života zvijezda lako mogle završiti u rubrici ''Vjerovali ili ne''.

