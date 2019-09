Viktorija i Dino Rađa sudbonosno da izrekli su na jahti i odmah nakon toga skočili u more. Ivana Paris i Dino Bubičić imali su prvo hrvatsko reality vjenčanje. Toni Cetinski, Mladen Grdović i Nives Celzijus vjenčali su se u Las Vegasu, a Severina je obred vjenčanja imala i na Zanzibaru u društvu afričkog plemena. Pregled neobičnih vjenčanja domaćih zvijezda donosi naš Davor Garić.

Viktorija i Dino Rađa ovih su dana proslavili 18 godina braka. Čini se da je taj par jednako zaljubljen kao i kad su izrekli sudbonosno da, a njihovo je vjenčanje zaista bilo neobično. Petar Grašo bio im je kum, a ceremonija se odvijala na jahti.

"Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na našem brodu i nitko nije znao da se mi idemo vjenčati. Njemu smo na pol kanala rekli 'Ej, znaš gdje idemo, u Korčulu, idemo se oženit!' I tamo smo to napravili. Isplovili smo iz luke i pred izlazak pred oltar, na provi. Nakon uzimam i svega, svi smo sletjeli u more, to je bilo genijalno, baš drukčije vjenčanje. Onda smo nazvali roditelje i rekli 'Ej, znaš šta ima novo? Mi se vjenčali!"' otkrila nam je Viktorija.

Na prvi pogled sasvim obično, ali vjenčanje Mistera Hrvatske Dine Bubičića i Miss Universe Hrvatske Ivane Paris bilo je sve samo ne uobičajeno. Televizijske kamere pratile su svaki korak organizacije i pripreme, kao i samu ceremoniju. Bilo je to prvo hrvatsko reality vjenčanje.

"Tad kao tad to je bilo lijepo. Da mi se to nije svidjelo, ne bih to odabrala, naravno. Dal bih ponovila to iskustvo u ovim godinama, ne bih zasigurno, ali u životu moraš probat sve i svašta da vidiš štao ti se sviđa, a što ne", zaključila je Ivana.

Severina i Igor vjenčali su se nekoliko puta. Najneobičnije je bilo njihovo afričko vjenčanje na Zanzibaru. Oboje su blistali u nošnjama tamošnjeg plemena Masai, u čijem je društvu i održana ceremonija. Regularno vjenčanje održano je u Beogradu, a kadrovi s tog svadbenog slavlja naknadno su poslužili i kao videospot.

U potpunoj tajnosti udala se glumica Ana Gruica. Za lokaciju je izabrala perivoj jednog dvorca na Šolti, a nesvakidašnji detalj u njezinu svadbenom outfitu ukrao je svu pozornost - umjesto frizure, Ana se odlučila za neobično pokrivalo za glavu. Iako je ceremonija obavljena daleko od očiju javnosti, glumica je odlučila fotografije objaviti na svojem profilu na Instagramu.

"S obzirom na to da sam ja sve radila i sve sama organizirala i zamislila, zato nisam ni mogla izdržati da ljudi ne vide", objasnila je Ana.

S indijanskim perjanicama i u neobičnim kostimima na Biokovu svoju su ljubav okrunili glazbenik Hrvoje Rupčić i njegova odabranica Ivana. "Biokovo 29. 7. 2019. Mama Juanita & Speedy Gonzales", napisao je Hrvoje u opisu romantične fotografije.

Kada su neklasična vjenčanja domaćih zvijezda u pitanju - najčešća lokacija je Las Vegas. Ondje su se vjenčali Tony Cetinski, Nives Celzijus, Ella Dvornik, Ana Maras Hermander, ali i Mladen Grdović 1996. godine.

"I Stojko Vranković igrao je u NBA-u, bili smo kod njega gosti. Rekao je: 'Vi se morate ženiti, dva miseca ste tu!' I tako smo se Branka i ja odlučili oženiti u Las Vegasu, ženili smo se u općini", otkrio je Mladen.

Bez obzira na to jesu li sudbonosno da izrekli na klasičan ili potpuno neuobičajen način, i za zvijezde vrijede ista ljubavna pravila kao i za nas obične smrtnike - voljeti treba svaki dan.

