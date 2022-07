Velikim koncertom Nene Belana i Fiumensa na splitskim Prokurativama proslavili su 25 godina zajedničkog rada na glazbenoj sceni. Ovim koncertom pjevaču se ostvario dječački san o samostalnom koncertu na ovom kultnom splitskom mjestu. Tko je sve zapjevao s njim, zašto mu se nije pridružila pjevačica i glumica Zorana Kačić Čatipović te hoće li biti još jedna glazbena suradnja između njega i kćeri, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Neno Belan zapalio je atmosferu na Prokurativama, gdje je s prvom večeri otvorio ovogodišnji Splitski festival. Glazbenik koji se rado vraća festivalu u gradu podno Marjana nije skrivao oduševljenje što je upravo njemu pripala čast da održi svoj samostalni koncert.



"Ja sam kao dijete maštao o tome. Rođen sam u Splitu, rastao sam ovdje i kad sam imao 10 -12 godina šetao sam tu Marmontovom ulicom, bile su panel ploče i tad je bio međunarodni festival. Bila je grupa Osibisa koja je te godine imala ogroman hit Sunshine day i imali su tonsku probu. Ja sam tu naslonuo uho i slušao kako oni probaju i maštao, dječački maštao, da ću i ja jednog dana preskočiti tu granicu između običnog svijeta i svijeta mašte koji je tad bio za mene kao neki Čarobnjak iz Oza."



Iza pjevača je sve ukupno 37 godina aktivne glazbene karijere, no nastup u Splitu protekao je i u slavljeničkom duhu, jer slavio se jubilej Nene i Fiumensa.



"Ako se osvrnemo unazad i vidimo koja su to sve ieana radila proteklih godina od Olivera, Tereze i nadalje onda je velika čast biti u takvom društvu. Poklopilo se fino da obilježimo i 25 godina našeg zajedništva. Ja i moj vjerni bend Fiumens okupli smo se 94. Ta ista četvorka koja se prvi put popela na stage popela se i ove godine, ali naravno tu je bilo još puno naših prijatelja istrumentalista koji su s nama dijelili binu pa i onda kompletni orkestar Splitskog festivala tako da je bilo čarobno i fantastično", priča Neno.



Iz Nenine glazbene radionice izišlo je više od 250 pjesma koje su postale dio hrvatske glazbene baštine. Na splitskom koncertu odabrao je njih 30, a na bini su mu se pridružili i dragi gosti. No ne i pjevačica i glumica Zorana Kačić Čatipović koja je s Belanom osvojila 60. Splitski festival. Pjevač samo za naše kamere otkriva kako je imala itekako dobar razlog za to.



"Klapa More iz Šibenika koji su samnom i snimali one legendarne pjesme kao što su Djevojka sa juga, Galeb, Srce od leda itd., Zorica Kondža. Trebala je biti i Zorana Kačić Čatipović ali je u blagoslovljenom stanju, javila mi je, otkazala je sve predstave. Ona je moja prijateljica iz predstave Bambina, i neka je, nek se čuva i fala bogu bit će još prilike da mi gostuje.", govori Neno.



U dupkom punom gledalištu ipak nije bila Nenina kćer Nikolina koja je zbog poslovnih obveza morala ostati u Zagrebu. Pjevač nam otkriva hoće li nakon dueta "Ti i ja" koji je otpjevan upravo u obiteljskoj atmosferi doći i još pokoja glazbena suradnja.



"To je bilo prije nekoliko godina, na Šibeniku smo nastupali. Ne možemo sad stalno. Ja obično kad napravim s nekim duet to je to idemo dalje. Ima još toliko tih umjetnika s kojima bi htio napraviti duet, nažalost neki nisu među živima više pa mi je žao da nismo surađivali. Neću sad o imenima, nećemo dirati pokojnike šta je bilo, bilo je, šanse su se neke propustile ali imam još šansi sa divnim ljudima surađivati.", priča Neno.



Iako se na prvi pogled može činiti da su sve pjevačeve želje po pitanju poslovnih uspjeha ostvarene, ipak nam okriva da postoji nešto o čemu dugo mašta.



" Filmska glazba. Jer više manje sam sve drugo ostvario. Imam bend, imam ploče, imam hitove, 250-300 pjesama, imam mjuzikl u HNK Split. Sad mi je još ostala ta filmska glazba i to mi je želja, hoće li se ispuniti ja ne zna, ali maštam kao onaj mali dječačić sad o tome pa se možda i to zavrti jednom.", govori Neno.



A dok se Neno ne posveti u potpunosti ostvarenju dječačkog sna po pitanju filmske glazbe, obećaje da nas očekuju još mnoge nove pjesme koje ćemo zasigurno pjevati u glas s pjevačem.

