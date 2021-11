Prije 17 godina postala je Miss Dalmacije, no umjesto života pod svjetlima reflektora, Ivana Radić odabrala je život okružen cvijećem. Zašto je ova Splićanka odmah nakon osvojene krune napravila zaokret u karijeri, odakle ljubav prema cvijeću te kako možemo jednostavno Napraviti blagdanski vijenac, otkriva IN Magazin.

Ivana Radić okrunila se titulom Miss Dalmacije 2004. godine, a sada je ponosna vlasnica cvjećarnice.

"Davne 2004. godine bila sam Miss Dalmacije i nedugo nakon toga imala sam priliku raditi u jednom dućanu. Kao mlada cura kad sam ugledala cvjećarnicu - to je to, ovo hoću raditi. I našla sam se u tome i eto."

Ovako bi Ivana ukratko opisala svoj životni put. Naime, iako je u vrijeme postanka misice slovila kao jedna od naših manekenki pred kojom je svijetla modna budućnost, Ivana to nije željela.

"Nije mi to bilo nešto da me privlači, nisam se vidjela tu. Mogla sam ići, imala sam ponudu da idem i u Aziju jer sam neobičnog lica. Međutim imala sam neke druge puteve", priznaje.

Izbor na kojem je Ivana pobijedila nosio je ime naše jedne od najpoznatijih misica Fani Čapalije, a u to vrijeme našom scenom su harale i Jelena Maroš, Ana Gruica, Iris Rajčić. Snimanje reklama, revije, videospotovi, za Ivanu su bili svakodnevni poslovi - no onda se dogodio preokret i Ivana je odlučila posvetiti život cvijeću.

"Imala sam jednu veliku privilegiju i čast da idem u sami Pariz. Tu sam upoznala Djordjea Vardu i skupa s njim koji je tada aranžirao hotel Ritz, imala sam tu čast da napravimo te jedne lijepe aranžmane. Nekako mladoj osobi se jedan lijepi san ostvario", prisjetila se.

I tako se Ivana sve više i više počela okretati cvijeću, manekenstva se u potpunosti odrekla, a jedinu staru ljubav koju je ostavila, to je bila ona prema sportu. Naime, ova Splićanka je istrčala i maraton u New Yorku. No, ono što joj sad najviše okupira pozornost ipak je cvijeće.

"Cvijeće je jedan moj stil života, jedna ljubav. Nešto šta je živo, šta je plemenito i jednostavno život. Cvijeće je prisutno i u lijepim i u tužnim trenucima u našem životu kad gledate - svakodnevno je ono tu negdje", kaže Ivana.

Blagdansko razdoblje sa sobom nosi i dileme kako što bolje ukrasiti životni prostor. Koje boje kombinirati, kakve materijale upotrebljavati, pitanja su koja muče mnoge.

"Ja bi se nekako bazirala upravo na nijansama boja kakvi se stilovi preklapaju u samoj kući. Doslovno u prirodu prošetat, evo mi imamo lipi Marjan. Ako ne trčim, ako želim samo prošetat uzmem jednu kesu i onda skupljam šiške, drvca, svašta nešto, i onda kreiram u svojoj mašti. Tako da i ljudi mogu sa puno mašte i kreativnosti mogu za sebe napraviti nešto jako lijepo", priča.

Božićni blagdanski vijenac nešto je što će se naći u svakoj kući, pa je možda pravo vrijeme da poslušate Ivanin savjet.

"Možete pobrat malo zelenila, svega u božićnom duhu. Jedna mokra spužva, nju namočit, četiri svijeće i jedan krug. Uvijek je sjever, jug, istok, zapad - jedna geometrija se radi. Kad smo to napravili uskladimo sa svijećama još nešto za razbiti. Sa srebrnom i bijelom dekoracijom i malo šljokica čisto da mu dodamo jednu dodanu vrijednost i to je to", objašnjava.

No ono što Ivana napominje - najvažnije je u sve što radimo staviti onaj poznati začin ljubavi.

