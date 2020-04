U svijet showbiza ušla je sa samo 16 godina, kada je postala dance pjevačica. 90-ih je bila zvijezda. Nakon sedam godina na estradi, odlučila se na totalni zaokret - preselila u Italiju, gdje i danas živi sa svojim drugim suprugom i dvoje djece, a život je posvetila zdravom životu. Danas je Annamaria Đumbrek osobna trenerica, izgleda bolje nego ikad, a samo je s nama podijelila kako izgleda život unutar 4 zida talijanske karantene.

Italija je već tjednima zavijena u crno. Potresne brojke preminulih od koronavirusa utjerale su strah u kosti i onih najhrabrijih. Prestrašena je i AnnaMarija, no ne boji se samo virusa.

''Više od mjesec dana smo u karanteni što psihološki može biti jako tesko i mislim da ljudi počinju biti zaista u velikoj krizi. Ono što me brine u ovom trenutku osim bolesti je ekonomska strana jer za razliku od mene koja sam imala sreću da sam i prije korone veliki dio posla orijentirala na internet, većina ljudi je ostala bez posla. I zaista ne znaju kako doći do kraja mjeseca u ovom trenutku, ako se ne nađe neko rješenje, situacija u Italiji će biti jako jako ružna'', priča AnnaMarija.

No unatoč svemu, zadržala je vedar duh. Kao osobna trenerica svakodnevno održava online satove, a uz to se brine i o dvoje djece. Nasreću, i suprug joj je od velike pomoći.

''Stariji sin je ujutro u online školi, poslje toga radi zadaću. On je zauzet pola dana. Moja kćer koja ima tri godine, njoj se moramo malo više posvetiti što se tiče zabave, ali dani prolaze brzo jer se doma ima više toga za napraviti. Mora se čistiti, kuhati, igrati s djecom i velika terasa nas spašava'', priča.

Svima koji su klonuli duhom preporučuje vježbanje. Razlog je jednostavan - lučenje hormona sreće. A ako se baš ne možete natjerati na vježbanje, napravite nešto lijepo za sebe. Jer sigurna je kako ste donedavno kukali da nemate vremena.

''Maskice, pilinzi, kuhanje s klincima, crtanje. Postanite djeca, provedite što više vremena s ljudima koje volite, čitajte knjige, smjite se, komedije. To će nam isto pomoći da nam vrijeme brze prođe'', savjetuje.

Nekad davno pjevala je o novom svijetu koji dolazi, a čini se kako smo upravo odškrinuli vrata nekog novog doba.

''Ja se nadam da će novi svijet biti bolji, da će nam ova situacija pomoći otvoriti oči i da ćemo shvatiti koliko smo sebični i koliko toga ima za promjeniti na bolje, da će nas zbližiti jer smo imali jako puno dokaza sto se tiče solidarnosti i shvatili smo koliko je bitno da se možemo druziti, biti bliži jedni drugima, biti od pomoći. Sad kad smo zatvoreni i udaljeni'', rezimira.

Manje je poznato da je AnnaMarija nastavila pjevačku karijeru i nakon odlaska iz Hrvatske, doduše, daleko od dance zvuka.

''Imala sam čak i diskretan uspjeh. Imala sam čak i svoj bend s kojim sam povremeno nastupala više za neke specijalne prigode. Radili smo više neki retro jazz, vjerojatno to s godinama dolazi. Pjevanje mi ne fali jer ja to radim doma, ali fali ponekad ona energija koja se dešava na pozornici izmedu tebe i publike, to mi fali'', priznaje.

''Klincima sam nedavno pokazivala spotove i njma je to sve jako čudno vidjeti. Mamu koja ne trenira, nego pjeva na nekoj pozornici ili mama u videospotu, njima je to jako čudno, zabavno im je'', kaže.

Annamarija ne razmišlja o povratku u Hrvatsku, no na odmor voli doći. Strašno su je rastužile i uplašile slike potresa stoga jedva čeka vidjeti svoju obitelj.

''Kad ovo sve završi, prva stvar koju ću napraviti je otići u Zagreb, posjetiti familiju koja mi izuzetno fali. Trebali smo se vidjeti u ovom periodu i nije bilo moguće, to je prva stvar. Spakirat se, pokupit klince i muža i idemo u Zagreb'', njezin je plan.

A dotad glavu gore! Kao i sve, i ovo će proći. Prisjetite se njezinih starih hitova, napravite dance večer jer dobra glazba i zabava su melem za dušu.

