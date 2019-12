Ne jednu, već čak tri nove pjesme, ovih je dana objavila Neda Ukraden. Naporan radni tempo uopće joj ne pada teško jer, kako kaže, za nju je rad i lijek i terapija.

Čak tri nove pjesme Nede Ukraden objavljene su u razmaku od samo nekoliko dana. Sve su potpuno različite jer zadovoljiti publiku svih uzrasta - njezina je glazbena misija.

''To sam napravila neki vlastiti eksperiment, ali desilo se zaista potpuno neplanirano. Toliko su mi se svidjele da ja nisam mogla odlučiti koju snimiti sad, koju ne snimiti'', priča.

Zato je snimila sve tri i u svakoj zablistala u drugačijem imidžu. Da potpuno promijeni frizuru, savjetovala ju je kći jedinica.

''Ona smatra da treba napraviti neki zaokret, kaže - mama, ne možeš s istom frizurom drugu priču pričati nije dovoljno samo promijeniti haljinu, kostim'', objasnila je kćer Nedi.

U bajkericu se kostimirala za potrebe snimanja videospota, a iako će iduće godine navršiti sedamdeset, Nedi i ovo kožnato izdanje izvrsno pristaje.

''Meni se svidjelo kao onako jedna od likova u koji mogu da uđem. Ja nisam netko tko je bajkerka u duši, ali mi je taj Harley Davidson fantastičan izazov moram priznati'', kaže.

A ovog puta, pri odabiru novih pjesama, pomogle su joj i njezine sedmogodišnje unučice.

''Čak sam ovaj put imala njih dvije kao posebno, jako dragocjene konzultante prilikom izbora pjesama, sad više njihov ukus uopće nije zanemariv'', kaže.

Ovo najveselije doba godine Neda će provesti uglavnom na pozornici, na brojnim nastupima - od Slovenije pa sve do Bugarske.

''Mene rad veseli, meni je rad lijek, terapija, spas. Je, to je nekad naporno i sve te neprospavane noći imaju svoju cijenu i svoj danak, ali znate što, možete vi biti nasikirani i neprospavanih noći i ništa ne radeći'', smatra.

Na ovakav radni tempo davno se naviknula, baš kao i na negativne komentare, ali na početku karijere nije bilo tako.

''Pa svaka negativna rečenica, to je boljelo to su se suze ronile, to su bili neprospavani sati, noći, razmišljanja pa gdje sam pogriješila pa zašto, pa zašto me taj mrzi'', prisjeća se.

Danas je mnogo onih koji vole Nedu, a ona s osvajanjem publike nekim novim pjesmama ne planira stati.

