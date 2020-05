Neda Ukraden ima novi talent. U izolaciji je mikrofon odlučila zamijeniti perom. Što to piše najsexy baka Balkana, zašto je privremeno napustila obiteljsku kuću, ali i bi li oprostila nevjeru? Odgovore na ova pitanja zna naša Anja Beneta.

Život Nede Ukraden neće ispričati gitara, već spisateljsko pero. I to ne bilo čije, već njezino. Poznata pjevačica u izolaciji je otkrila talent za pisanje, a rezultat je već sto napisanih stranica autobiografije. Nedina bogata knjiga života u nastajanju započinje, eksluzivno doznajemo, na autobusnoj stanici u njezinom rodnom Imotskom.

"Ja i baba se na stepenicama autobusa rastajemo u suzama. Majka me zove, šofer nas tjera da silazimo odatle da bi krenuli, a ja plačem jer ostavljam ne samo svoje najmilije, odnosno svoju baku koju sam najviše voljela, već ostavljam svoj rodni dom. I odlazim u jedan poptuno drugi svijet", prisjetila se Neda.

Zbog situacije s koronavirusom, Neda se privremeno morala rastati i od svoje kćeri, unuka i zeta. Veliku obiteljsku kuću zamijenila je malim stančićem. Na nimalo lak život u samoći odlučila se zbog zaštite svojeg, ali i zdravlja svoje obitelji.

"Neposredno prije izbijanja i proglašenja ove pandemije ja sam radila, i imala jednu seriju koncerata tu oko Dana žena koji su bili prepuni, koji su bili krcati i sa ženskim i s muškim svijetom, i sa slikanjima, fotkanjima, grljenjima, ljubljenjima... Tako da sam zaista bila uplašena", priznala nam je Neda.

Kad se uvjerila da su i ona i ostatak obitelji zdravi, nakon mjesec dana izolacije vratila se među svoje ukućane.

"Kad sam se vratila ovdje ponovno u ovaj svoj dom, onda me je čekao jedan prekrasan crtež dobrodošlice s mašnicama . Sve su to zaljepili na ulazna vrata", otkrila nam je,

Ne samo da su joj se obradovali unuci i kćer, već i zet. Dokaz tome koliko voli svoju punicu je i što je njezino ime istetovirao na ruci. Skladna obitelj i u ova teška vremena imala je pregršt razloga za slavlje. U svoja četiri zida proslavili su 40. rođendan Nedine kćeri Jelene, a za 1. maj raspalili su roštilj na balkonu.

"Mislim da je ova korona na neki način pokazala kako je dobro imati dobru obitelj, kako je to prava snaga i kako je to zapravo protuteža svim tim udarcima, svim iskušenjima pred koji nas stavlja život", zaključila je.

Pred iskušenjima su ovih dana i mnogi brakovi. U šali najseksi baka Balkana kaže da bi njih čak 60 posto nakon korone moglo završiti razvodom. Razlog tome je, smatra, što mnogi uz žene u svoja, imaju i ljubavnice u tuđa četiri zida. A bi li ona oprostila izlet u tuđi krevet?

"Ja nisam netko tko bi to smatrao kao nešto strašno neoprostivo. Meni je gore ako ti imaš nekog tko ti nije prijatelj, tko ti nije podrška, tko ti nije saveznik i stalno je to neko nadigravanje, stalno je to neko nadmudrivanje, stalno je to neko prigovaranje. Meni je recimo to gora prevara", priznala nam je.

Stoga ukoliko je vaš dragi misli da je pronašao bolju, razloga za žalovanje, smatra nema.

"Nije kraj svijeta, ako netko neće da te voli i ne zna da te cijeni, njegova šteta. Ima tko će. Lijepo osmijeh na lice, neke dobre krpice na sebe i nova ljubav se već smiješi negdje iza ćoška", zaključila je Neda.

A Nedi se iza ugla već smiješe toliko voljena putovanja. Zato jedva čeka da se granice otvore.

"Prvo što ću napraviti je sjesti u auto i pravac Zagreb, pa Imotski, pa Boka, pa natrag. Putevi, daljine, odlasci, dolasci. To je moj život", zaključila je.

Njezin život je i pjesma pa u rukavu već ima novu s kojom namjerava još jednom osvojiti srca svoje vjerne publike.

"Ostajte mi zdravo! Jedva čekam da vas zagrlim, s maskom ili bez maske, što nam već prepišu, to ćemo i raditi . I da se naravno uskoro vidimo! Do tada ostajte mi zdravo i velika pusa od vaše Nede Ukraden", poručila je svima.

