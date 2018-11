Neda Ukraden otkrila nam je za čime u životu žali, tko jedva čeka njene koncerte i zašto uskoro putuje u Las Vegas.

Dugogodišnja karijera i životno iskustvo Nedu Ukraden naučili su mnogočemu. Iako kaže kako živi na kotačima, pa vremena za muškarca, odnosno partnera, nema mnogo, uvijek zato ima dobar savjet za ostale žene.



''Da mi se netko udvara i izvede me na večeru, ili u krevet ili svoju sobu. Ok, to je lijepo, razumijete, a šta ćemo dalje, šta ćemo poslje...Život nije samo krevet, jedna večera, jedan poljubac, život je nešto mnogo ljepše i mnogo kompliciranije'', govori Neda.



Vjerujemo da se mnogim muškarcima Neda i danas itekako sviđa, ali jednog se udvarača posebno sjeća.



''Jedan je bio baš onako simpatično lud, jedan obožavatelj. Naime, ja sam na zagrebačkom festivalu pjevala pjesmu "Požuri mi Dragane". Na vrata zvoni netko, otvara moj tata, kaže: izvolite. Kaže: Je l' ovdje stanuje Neda Ukraden? "A što vama treba Neda Ukraden?" Kaže: "Pa kako što mi treba? Pa došao sam po nju." Kaže tata, vidio je da je neki luđak... "Kud bi ti s njom?" "Pa da je ženim. Ona mi je rekla: požuri mi Dragane, i ja sam Dragan i ja sam požurio i evo donio sam za vas..." I on donese neki komplet za kavu...došao čovjek da me prosi...'', prisjetila se Neda.

A život joj je, kaže, i na poslovnom i na privatnom planu, donio mnoge radosti. Najveći joj je uspjeh njezina kćer, ali i troje unučadi, kojima se silno veseli svaki put kada ih vidi.



''Neda, koja se zove po meni, ona je sva tako neki tip misaoni, samo nešto piše, priča, zapisuje, a ova mala samo štikle, moda, cijela je baka. Ustvari jedna i druga...ja sam tako kao mala sjedila i pisala, pričala sama sa sobom jer sam bila jedinica'', opisuje pjevačica svoje mezimice.



''A ovaj maleni je božanstven. Maleni me obožava. Maleni samo pita kad će ga baka voditi na koncert i živi za to da se vozi samnom u autu...i samo kaže: ovo je moja baka Neda Ukraden, to mu je glavna furka'', kaže sretna baka.



Neda zaista voli djecu pa kaže da joj je žao što ih nije imala više, stoga djevojkama poručuje:



''Tako da, djevojke drage, rađajte djecu. Nemojte puno kalkulirati i misliti, jer kad sve prođe, jedino što vam ostaje, jedino pravo bogatstvo su djeca zaista''



Drugi najveći uspjeh je, naravno, njezina karijera, za koju je nedavno dobila još jedno priznanje. Pozvana je na European Music Fest u Las Vegasu, a pripreme su već počele.



''U početku je bilo, ovako malo nevjerica. Mislim, to je ono, too good to be true. I eto, mi smo sad zaista uzbuđeni. To nije samo nastup s jednom pjesmom, to je 60-minutni show...vjerovali ili ne.



Unatoč svim nastupima kojima se, u 50 godina karijere, više ne zna ni broj, Neda nam je priznala da prije svakog nastupa i dalje ima tremu. Ali najveću je imala kao školarka, kad se predstavljala novom razredu.



''Nitko se živ nije zvao Neda u svim tim razredima, a prošla sam jedno, izračunala sam, 12 škola. "Ma neee, pa ne, ne, ne. Kako se ti sine stvarno zoveš?" Ali ja se stvarno zovem Neda Ukraden...i onda naravno briznem u plač... "Ne može ti tako da se zoveš. Ti se moraš zvati ili Nedina ili Nedeljka". Ja kažem: ma nisam, majke mi, meni je baba dala ime...'', prisjeća se pjevačica tih trenutaka.



A tko je Neda Ukraden već dugo svi znaju, pa je tako uspješno odradila još jedan koncert u nizu, a mi ne sumnjamo da će svojim pjesmama još dugo puniti klubove i dvorane.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

