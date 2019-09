''Uvijek nasmijana i dobro raspoložena'' vjerojatno je prvi opis koji ćete dobiti upitate li za Nedu Parmać. Međutim, Neda je prošla pravu borbu kako bi je javnost percipirala na taj način. O svojim je fobijama i strahovima progovorila javno. Kako je na to reagirala njezina majka, ali i što šapne u uho kćeri Adriani svaku noć prije spavanja te zašto ne planira još djece, povjerila je Sanji Kuzmanović.

Škola pjevanja u kojoj surađuje sa sestrom Sanjom slavi već 10-u godišnjicu, a čini se da privatno-poslovna suradnja koju imaju sestre Parmać bilježi još pokoji uspjeh.

''Momentalno radimo na novim pjesmama Gelato Sistersa, radit ćemo neke obrade, to je nešto čemu se jako veselim'', kaže nam Neda.

Neda je u bend upala slučajno, kao zamjena, a iako ona i Sanja provode mnogo vremena zajedno, nesuglasica, tvrdi mlađa sestra, nema.

''Ja sam jedva čekala da se to ostvari, da se Sanja i ja udružimo kao pjevačice i kao biznismenke. Glupo zvuči, ako možeš obriši! Sama činjenica da to radim sa sestrom dodaje tome neko veće značenje'', priča.

Njezina autorska pauza nastupila je zato što joj je mnogo drugih stvari, kako kaže, oduzimalo i energiju i vrijeme i živce.

''Na svjetskoj sceni imaš pjevačicu koja ima tim iza sebe koji se brine otprilike o svemu, pa čak kad sam bila u Feminemu i kasnije solo karijera, imam osjećaj da sam sve nekako morala sama. Okej, imala sam autora i imala sam podršku, ali opet. Međutim, evo, sad ću pokušati napraviti nešto opet sa životom i sa tom nekom autorskom karijerom, pa ćemo vidjeti'', govori.

Ovog puta Neda, nakon iskustva s Feminemom, čiji joj je razlaz teško pao, puše i na hladno.

''Voljela sam taj bend i te pjesme danas nitko ne izvodi. Ja dan danas kad čujem našu pjesmu na radiju, rastužim se, žao mi je, jer to je ipak veliki komad mog života. Radiš na tome 10, 15 godina i odjednom spletom okolnosti, koje nisu ni tvoja krivica, izgubiš radno mjesto, a uložio si sve što si imao u životu, evo to je za mene to značilo, upravo to. Mislim, ja ni ne pokušavam pobjeći od Feminema, ali zna se desiti da dođemo nas tri i da kažu: vidi Feminem'', govori nam.

Za nju i sestru gotovo i nije bilo drugog izbora, ljubavlju prema glazbi zarazio ih je otac koji ih je vodio sa sobom na gaže.

''Nismo se mogle obraniti od utjecaja tatine glazbe i nije mi žao, evo, priznajem, tata, kriv si za sve, za sve moje probleme, haha Ali, vidiš, ono što je zanimljivo, prije nego što sam uopće razmišljala da se bavim pjevanjem, ja sam sebe zamišljala kao učiteljicu.

Njezin san o radu s djecom djelomično je ispunila škola pjevanja, a djelomično njezina ljubimica Adriana.

''Ono što ja kažem svaki put kad me netko pita kad će drugo, kad će Adri seku ili bracu, ja kažem samo da nisam toliko sebična. Ja bi, naravno, voljela imati što više djece jer volim djecu i voljela bi imati još par Adriana jer je genijalna, ali netko mora i raditi, netko mora i školovati to dijete, moj posao nije kao svaki drugi posao. Nisam sigurna ni da ću imati drugo dijete, moram biti iskrena, ali opet ne znaš šta će se desiti. Najveći strah mi je bio ostaviti je s mamom sad 20 dana i kako ću ja to preživjeti, a ne ona, ali ne. Mislim da se djeca odgajaju doma i onda šalju u svijet i kupe stvari koje su im potrebne za rast i razvoj. To mi je najbitnije, svaku večer prije spavanja joj kažem: ljubavi, nikad ne daj da te ljudi zezaju, mislim da želim da bude drugačija od mene i da se zna zauzeti za sebe'', ispričala nam je Neda.

A to da se zna zauzeti za sebe, naučio ju je život. Jedini imperativ, kako u odgoju tako i u vlastitom životu, joj je da bude sretna.

''Mi smo svi odgajani, pogotovo u malim sredinama, kao što su, recimo, Ploče, da ti je jako bitno što drugi misle o tebi. To je nešto od čega sam bježala jako dugo'', priznala nam je.

No nedavno je skupila snage i hrabrosti te o svojoj anksioznosti i strahu od mraka progovorila javno.

''To je nešto s čime se borim stvarno jako dugo, od svojih najranijih tinejdžerskih dana, a mislim čak i ranije, samo što sam tad spavala s mamom, pa to nije bilo toliko izraženo. Ono što me, isto tako, jako veseli je da sam vidjela da sam dobila neki feedback, od ljudi koji imaju slične probleme, iako sam i u tom momentu dobila bukvicu, mama mi je očitala, zašto moraju svi znati? Rekla sam: mama who cares? To neće utjecati na moj život što se netko dolje veseli mom momentalnom stanju koje trenutno nije idealno. Baš me briga, ja sam osjećala da ja to moram reći, ja sam to rekla i to je bila moja svojevrsna terapija. Kad shvatiš odakle si ti pošao, odakle je netko drugi pošao, da se uopće ne smiješ zamarati time što se očekuje od tebe nego se trebaš zahvaljivati na svemu tome što si napravio da bi uopće bio tu, evo'', zaključila je Neda.

