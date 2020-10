O njezinoj transformaciji u Terezu Kesoviju svi još uvijek pričaju, no za nju je pobjedonosna ipak bila Fleur East s kojom je upisala svoju prvu pobjedu. Neda Parmać otkrila nam je koga, uz nju, gljiva baš i ne mazi previše te zašto joj njezin perfekcionizam stvara probleme. Prihvatila je i izazov Sanje Kuzmanović, pa s kćerkicom Adrianom repala na španjolskom.

Da se trud itekako isplatio, sinoć se uvjerila Neda Parmać kojoj su naporne pripreme donijele prvu pobjedu u showu.

"Zapravo nisam znala koliko će mi biti naporno plesati, tu koreografiju koja ona izvodi na spotu, i pjevati. Mislim, nije pjesma ni prelaka, moram priznati, međutim, gledala sam neke njezine live nastupe i ona se dosta štedi. A to TLZP ne trpi, haha, ovdje nema štednje, ovdje imaš jednu pjesmu i te tri minute, svaki put nam je Eurosong, kužiš", objasnila nam je Neda.

A pripreme za ovaj ˝Eurosong˝dodatno je zakomplicirao Nedin perfekcionizam.

"Je, je, definitivno, i to je nešto što mi je uzrokovalo puno, puno problema u životu. Jako često čujem od strane svoje obitelji ˝daj, zezaj se, ne možeš fulati, nisi totalni tudum, ne može ti to loše ispasti, odi se zezati˝. I evo, moram priznati da sam se počela zezati", priznala je Neda.

I zezanje je urodilo plodom.

"Igor i ja smo ovu koreografiju vježbali danima, neki pokreti mi nisu sjedali odmah, pa bih ja hodala po kući i radila ovo, haha, tako da sam se stvarno trudila da to izgleda što bolje i što uvjerljivije", otkrila nam je.

Probe je preselila i u svoja četiri zida, gdje joj je glavna mentorica bila kćerkica Adriana.

"Samo da znate, ona zna svaku pjesmu koju sam dobila, od početka do kraja, zašto? Zato što jadna mora to slušati, haha, po cijele dane. Ono što najviše voli do sad je "Con Calma" i zna, nećete vjerovati, skoro cijeli rep. Ona je baš jako jako ponosna, počela je ljudima govoriti ˝e bok, moja mama ti je Neda Parmać˝, haha! Jako je ponosna, i voli doći tu na set, voli se družiti s ekipom. I voli, naravno, tu snimati Tik Tok, ovo joj je super prostor za Tik Tok.", ispričala nam je Neda.

Neda nam je otkrila i što misli o gljivi i transformacijama koje joj dodjeljuje.

"Mislim da gljiva ne mazi previše mene, gljiva ne mazi previše ni Lanu Klingor. Mislim da smo nas dvije zapravo najviše fasovale od gljive, ostali su dobro prošli, moram priznati.

Ne smijem biti nezadovoljna, dobila sam par transformacija koje su obilježile ovaj TLZP, rekla bi da je Tereza za mene stvarno bila to i što se tiče vjerojatno svih", zaključila je Neda.

Stavimo li na stranu frustracije uzrokovane gljivom i njezinim odabirom, Neda muku muči s još jednom stvari.

"Najviše me frustrira to što ne mogu zvučati kao frajer, a što bih stvarno htjela. A ono što nisam znala da mi dobro ide je da izgledam kao frajer, ahaha, dakle, kad imam mušku transformaciju fakat se uspijem unijeti u lik, haha", smatra Neda.

No ženske su joj transformacije ipak draže. Uostalom, upravo joj je jedna takva i donijela pobjedu.

