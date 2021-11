Novi autorski singl, obrada jednog starog u suradnji s Robertom Marekovićem, a potom još jedan njezina benda Gelatto sisters i Lele Kaplowitz. Neda Parmać ubacila je u petu brzinu i domaće glazbeno nebo obogatila zaraznim ritmovima. Kao da to nije dovoljno, priprema još nekoliko glazbenih iznenađenja. O čemu se radi, ispričala je Lani Samaržiji.

Zarazan ritam njezina novog singla već danima odzvanja domaćim glazbenim nebom. Neda Parmać, kao i u prethodnim pjesmama u solo karijeri, stoji iza teksta, dok glazbu potpisuje Elvis Sršen Noa. I ništa ne čeka dugo da ugleda svjetlo dana jer Neda je, čini se, ubacila u petu brzinu.

Tu je obrada starog hita "Centimetar il dva" s Robertom Marekovićem. Novo ruho udahnuli su pjesmi koju je Mareković s Fantomima snimio još 1993. u suradnji s Vlatkom Pokos.

''Pamtljiva, znamo je od prije, tako da mi uopće nije bio stres, dapače baš sam htjela čuti kako će zvučati u mojoj izvedbi i jako sam zadovoljna. Ja ne odbijamMarekovića. Mislim, to je čovjek koji je na sceni 30 godina, glazba koja je srodna onima koje radimo u Gelatto sisters, i u kojoj uživam'', priča Neda.

U retro triju Gelato sisters nastupa sa sestrom Sanjom. A ni na tom putu ovih dana ne miruje. Svoje vokale spojile su s jazz pjevačicom i skladateljicom Lelom Kaplowitz:

Solo karijera ili pjevanje u sastavu – sve ima svoje čari:

''Postoji jedan autorski moment koji ja moram ispoljiti, tako da ne mogu reći da ne uživamu samostalnim koncertima i nastupaima, ali ovo mi je ako moram priznati mrvicu draže'', akže.

A još jednu mrvicu draže je voditi i učiti mlade i djecu u svojoj školi pjevanja:

''Meni je super raditi s mikrofončićima prevenstveno zato jer su to djeca koja se dođu tu zabavljati, i meni je u interesu da se zabave i da kroz zabavu nešto nauče, i onda ja za njih pišem pjesmice, imamo već dva spota i jednu božićnu i ono što je meni drago je da mogu povesti svoej dijete na posao, ona se tu s njima zabavlja, a meni je kvalitetno vrijeme što je veliki izazov danas roditlejima'', priča Neda.

Uz mamu Nedu i tatu Damira Klačara, tenora zagrebačkog HNK, Adriana teško da će od glazbe moći pobjeći:

''Nevjerojatno talentirana, mogu to reći jer radim s puno djece, dakle vanserijski talent ne može pobjeći od toga, sluša glazbu non stop i to glazbu koja je za njezinu dob poprilično napredna. Volejla bi da se pokuša baviti nečim drugim, ali sumnjam da će moći pobjeći od ovoga'', priča Neda.

Glazba je oduvijek prisutna u obitelji Parmać. Uz Nedu i Sanju, njome se bavi i brat Tomislav, ali i njihovi roditelji. Pa ćemo vam samo prišapnuti kako bi se uskoro cijela obitelj Parmać mogla naći zajedno na pozornici.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Diva podigla tužbu protiv 50 godina mlađe kolegice jer joj previše nalikuje, vidite li i vi toliku sličnost među njima? +9

Pogledajte luksuz u kojem će zajedno uživati Julia Roberts i George Clooney i to sve zbog ljubavne romanse! +14