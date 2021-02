Ne tako sretna ljubav ono je o čemu u novoj pjesmi pjeva Neda Parmać. Pjevačica se na sceni predstavlja u potpuno drugačijem izdanju, a stihovi pjesme ''Daj mi'' čak su zabrinuli njezine roditelje. Što danas kaže na svoje fotografije iz vremena s bendom Feminemm te čuje li se s bivšim kolegicama, Neda je ispričala za IN magazin.

Neda Parmać oduzima dah novom pjesmom i potpuno drugačijim izdanjem od onoga na koje smo navikli. Njezina nova pjesma "Daj mi" brzo će vam ući u uho.



"U diktafonu na mobitelu imam jako puno ideja i 'Daj mi' je bila jedna od ideja, doduše jedna novija ideja. Imali smo plan prijaviti se za jedan festival, došla sam svom producentu Ivanu Škunci i pustila mu tu svoju ideju, nekakav tekst i melodiju koju sam si zamislila i nas dvoje smo doslovno za 20 minuta napravili ovo što sad čujete", ispričala je Neda.

Tematika je ljubavna, ali nije sretna ljubav u pitanju. Pjesma je za sve koji se ne zadovoljavaju prosjekom, i u životu i u vezama.



"Kad sam poslala mami i tati pjesmu, taj neki demo uz gitaru, mama je rekla: 'Sine, ne možeš to pjevati, svi će misliti da to pjevaš mužu.' Onda sam ja rekla: 'Pa, mama, nije valjda da se svaka pjevačica obraća svom čovjeku. Imamo mi i prijašnjih veza.' Morala sam malo nagovarati familiju da mi dopuste da izbacim tu pjesmu, s obzirom na to da je nešto malo drugačija od onoga na što su navikli", otkrila je Neda.

Budući da je glazbena industrija trenutačno na čekanju, snimanje videospota Nedi je došlo poput provoda. Ovaj put bila je i malo odvažnija, pa je možemo vidjeti u zavodljivom izdanju.

"Rekla bih da u ovom slučaju ipak nisam previše otkrila. Iako mi je Sanja rekla da ako sad neću pokazivati guzu, kad ću, moj je stav ako je stvar dobra, onda mi ne treba previše guza u videu", istaknula je pjevačica.

A kako je izgledala prije 16 godina, ovih je dana podsjećaju fotografije na društvenim mrežama. Tada ja bila članica grupe Feminnem, koja je u to vrijeme bila vodeći ženski bend.

"Ja nikad nisam bila na ti s modom, meni ti je to bio najveći problem u životu. Čak sam razmišljala da se odreknem estrade zato što nisam znala što ću obući. Da, uglavnom, jako mi je zabavno gledati te fotke, prisjećati se. Zapravo, koliko god se nisam promijenila, toliko se jesam promijenila. Tu Nedu bih tako zagrlila, bila je prenaivna, toliko je vjerovala u sve. A što se tiče izgleda, Hvala Bogu pa je išlo nabolje", ispričala je pjevačica.

Na početku karijere s grupom Feminnem, kaže, tek su se pronalazile pa su im i modni odabiri bili takvi. Danas, priznat će, svi izgledaju bolje nego ikad.

"Kasnije smo morale ipak angažirati stiliste da nas usklade, da to na nešto liči. Ali konkretno ove fotke o kojima ti pričaš, ja se sjećam te promocije, to je bilo u Movie pubu. Meni je bilo - dajte mi samo da plešem i da pjevam. Čak sam se u nekom momentu i spustila s pozornice i počela nešto plesati. Ljudi me gledaju, kao što je ovoj maloj, a ja ono, samo mi daj", prisjetila se Neda.

Devet je godina prošlo otkad su se članice benda Feminnem odlučile otisnuti u solo vode. Ostale su prijateljice, a i danas su si podrška.



"Baš sam se jučer čula s Ivanom, s Pamelom se isto redovno čujem, s Nikom tu i tamo. Mi se nismo posvađale, jednostavno smo odlučile da želimo vidjeti kako je to kad nešto radiš sam", objasnila je pjevačica.

Neda nastupa i sa Geleato sisters, koje ovih dana imaju pune ruke posla. U bendu je sa sestrom Sanjom, a njihov retro zvuk svakome izvuče osmijeh na lice.

"Sad je Gelato sisters negdje šest godina, možda čak i sedam. Ali uspoređujući ovih šest godina s gelatosicama u odnosu na Feminnem, to je nebo i zemlja. Meni je tih šest godina u Feminemu izgledalo kao vječnost, kao cijeli jedan život. A ovdje je sve nekako prirodno, opušteno i nemamo presing. Da se Demminem nije raspao tad, raspao bi se sad. Bile bismo prestare da pjevamo 'Subota bez tebe', a ono doma s djetetom kuhamo...", rekla je Neda.

Sad kuha nove pjesme, bilo sama ili s Gelato Sisters, ali i prenosi svoje znanje u školi pjevanja. U svakom slučaju, okružena je glazbom, baš onako kako najviše voli.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.