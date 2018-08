Karlovački model Nea, polako, ali sigurno, osvaja Hollywood. Samo za IN Magazin otkrila je kakva je bila atmosfera na snimanju filmskog hita Oceanovih osam, zašto se odbija razodjenuti pred kamerama te čime ju je s nogu oborio Sylvester Stallone.

Nea Dune je Hrvatica koja živi pravi američki san. U samo nekoliko godina provedenih u Los Angelesu, prikupila je zavidan niz uloga u nekim od najvećih hollywoodskih blockbustera, a u posljednje se vrijeme uhvatila i redateljske palice.

''Postala sam članica SAG-AFTRA filmske organizacije. Od ova dva projekta oba se bave tematikom nas Balkanaca u inozemstvu što je s jedne strane super jer ljudi nemaju pojma kako se mi bivši Jugoslaveni družimo skupa i uvijek smo zajedno'', otkriva Nea.

Njezin film već je pokupio četiri nagrade na festivalima, od kojih je jedna za najbolji kratki film. A upravo u gradu anđela, tvrdi, Balkanci su jedni drugima najveća potpora i inspiracija.

No hollywoodska zemlja snova ima svoje mračne strane, kojih se Nea dotakla u svojem prvijencu. "Me too" pokret i dalje je vrlo aktualan, no u muškom svijetu, ovakav je korak tek početak. Na svojoj je koži naučila - kako bi se obranile od napasnika, u ovom svijetu žene moraju imati jak karakter.

''Imala sam sreću u nesreći da nikad nisam imala prevelike probleme, ali na dnevnoj bazi ti dobacuju neprimjerene komentare. Ne dam se zezat, nema tu kod mene ništa, kad vidim da je netko ljigav ili mi nešto ne odgovara samo se maknem i kažem ljudima neću'', iskrena je Karlovčanka Nea.

Jedan od napozitivnijih primjera promjene je film Oceanovih osam, čijoj se impresivnoj glumačkoj ekipi, sastavljenoj od Sandre Bullock, Rihanne, Cate Blanchett i Helene Bonham Carter, priključila i naša Nea.

''Sandra Bullock je jako draga i jako mala. Moja uloga je bila reporter i svi su bili super opušteni, svi smo imali iste probleme, svima je bilo vruće, sve su stezale haljine, bilo je jako ugodno ali bili su i dugi dani, 12, 14 sati na setu'', govori ljepotica.

Uz glamuroznu žensku ekipu, set je dijelila i s nekim od velikih muških glumačkih imena.

''U devetom mjesecu izlazi Sirius flyies u kojem su Johnny Depp i Forest Whitaker. S nama je samo bio Forest na setu koji je isto ovako simpatičan, relativno šutljiv. Ne smijem puno otkrivat o temi jer je vrlo specifična scena koju smo radili'', otkriva.

Kao pravi profesionalac, impresionirao ju je i mladi Andrew Garfield, s kojim je radila na filmu Under the silver lake. No od svih velikih glumaca kao prava legenda i džentlmen pokazao se Sylvester Stalone, s kojim je dijelila set Čuvara galaksije 2.

''On je bio simpatičan i osjećala sam se kao da ćakulam s tatom. Uvijek nam je pomagao s obzirom da smo mi žene imale ogromne štikle, tako da je po umjetnom snijegu bilo teško i baš je bio kavalir i jako topao i drag cijeli dan, a bili su 16 satni radni dani'', govori Nea.

Prizemljen stav i zavidna radna etika jedino garantiraju uspjeh, zato Nea iza sebe ima suradnju s više od 150 brendova, a u posljednje vrijeme pronašla se i u humanitarnim kampanjama. Uz ovakve mlade nade, Hrvatska u Hollywoodu doista ima ambasadore za poželjeti.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.