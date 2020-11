Nije joj stran opus Josipe Lisac i Severine, a ni Billie Eilish i Amy Winehouse. Ona je talentirana pjevačica koja se vješto, poput kameleona, snalazi u svim izazovima koje joj donosi show ''Tvoje lice zvuči poznato''. Upoznajte Lu Jakelić, djevojku čiji je debitantski album nominiran za Porin nastao pod zvijezdama i čak 34 tjedna egzistirao na vrhu top ljestvice. Vlasnica najpoznatijih šiški na estradi našoj Sanji Kuzmanović otkrila je ima li namjeru mijenjati prepoznatljivu frizuru, zašto voli second hand shopove te kako se nosi s ružnim komentarima na internetu.

Iako je u proteklim tjednima utjelovila karakterno različite i osebujne žene poput Josipe Lisac, Amy Winehouse, Severine i Billie Eilish, Lu Jakelić našla je dio sebe u svakoj od njih.

"Znate kaj, ja budem rekla da mi je Josipa nekak bila najbolja. Ona me stvarno opsjednula, mislim, ona je sad stvarno dio mene, i ovim putem, ako gleda, pozdravljam ju!", rekla je Lu.

Ova mlada dama pozornost će vam privući ne samo upečatljivim glasom, već i pripadajućim stajlingom. "Ja mislim da stvarno pripadam toj nekoj starijoj gardi, vintage i retro stilu, mislim, evo, samo dokaz, ovaj sako je bio 5 kuna u second hand shopu i meni je to vrh", istaknula je pjevačica.

Upečatljivo i lako pamtljivo scensko ime u kojem je Lucija ostala bez nekoliko slova u vlastitom imenu, nastalo je sasvim slučajno. "Mene su tako počeli zvati u srednjoj školi, ja sam si tako nadjenula ime na Facebooku i zapravo kad se bavim glazbom, svi me više zovu po tom nadimku. Čak mi je čudno kad mi se sad netko obrati s Lucija, imam osjećaj kao da sam nešto skrivila", otkrila je.

Kad je Lu u pitanju, možete slobodno zaboraviti uobičajen pristup i modnom izričaju i glazbi. Njezin album prvijenac izašao je prije godinu dana i proglašen je najprodavanijim debitantskim albumom. 34 tjedna se zadržao na samom vrhu top ljestvice i dobio nominaciju za Porin, a nastao je, ni manje ni više, nego u šumi.

"Cijeli album smo snimali u jednom malom selu u kojem je odrasla moja mama, to je selo u Podravini. I zaista smo kao jedna obitelj deset dana živjeli tamo, oko nas samo šuma, zvijezde, friški zrak i stvaranje glazbe. I jednostavno, to se čuje", rekla je Lu.

Ciklus koji je počeo prije godinu dana albumom ˝Sve o čemu sam šutjela˝, završio je tek nedavno videospotom za pjesmu simboličnog naziva. Pjevačica je snimila i pjesmu zanimljivog imena "Jesmo li sami?" pa progovorila o odgovoru na to pitanje.

"To svi pitaju, koji je odgovor na naslov pjesme, ja tu volim reći da volim čuti komentare od slušatelja. Ljudi se jako često otvore i donose mi neke svoje priče i neke svoje anegdote i onda to meni čak bude isto u jednom trenu ne previše nego šta da ja sad rekla na to", rekla je Lu.

Reakcijama je i više nego zadovoljna, no kako u svakom žitu ima kukolja, i Lu se, tu i tamo, susretne s tamnom stranom interneta.

"Kritika zaista ponekad prijeđe granicu u cyberbullying, odnosno nasilje na internetu, zato što internet nema granica, i koliko god mu je to plus, to mu je i veliki minus. Ljudi stvarno zaboravljaju da riječi nose težinu i da smo mi na kraju dana, bez obzira što smo pred ekranima, obični ljudi koji imaju svoje emocije i svoju kožu, koja nije uvijek debela da podnese. Srećom, nisu neki preružni komentari, budu tipa ono: 'Super je, ali ima glupu frizuru i glupe šiške, onda se mi tome smijemo i više se zezamo s tim", istaknula je pjevačica.



Stoga Lu svima koji se osjećaju pozvanima komentirati njezinu prepoznatljivu frizuru poručuje:

"Oprostite, ali šiške nikad neće nestati! Ni ne znam se u odrazu kako izgledam bez šiški, ali mislim da kad konačno promijenim frizuru da će biti: zašto više nemaš šiške, tako da nikad ne možeš pobijediti", zaključila je.

