S Natašom smo razgovarali o njezinoj trudnoći, a otkrila nam je i kako se zaljubila u svojeg budućeg supruga. Natašu smo sreli na otvorenju trgovine s nakitom.

Kada su Hrvatice u pitanju, bez obzira na to koliko godina imale, njeguju svoj izgled i uživaju biti dotjerane. Naše dame u svojim odjevnim kombinacijama mogu ponosno šetati ulicama Pariza, Londona ili New Yorka. Stajling nikada nije potpun bez nekog komada nakita jer što je žena bez ovog popularnog modnog dodatka?

''Ja volim kad šljašti i volim se kititi, to je baš dio mene, ne mogu pobjeći od toga. S godinama sam ga malo reducirala ali i dalje ne mogu pobjeći od toga'', kazala je Nataša Janjić.



Poput mnogih slavnih žena diljem svijeta, i Hrvatice su uvijek u trendu. A upravo ovaj ručno izrađen nakit elegantnog i decentnog izgleda jedan je od favorita među našim damama.

Nije tajna da se kititi vole i muškarci. Narukvice, prsteni, lančići, pa čak i naušnice, danas su neizostavni dio svakog modno osviještenog pripadnika muškog spola.

Na otvorenju trgovine nije blistao samo nakit. Glumica Nataša Janjić ponosno pokazuje svoj trudnički trbuščić i poput svake buduće majke, uz to što sjaji, uživa u svakom trenutku blaženog stanja.



''Ušla sam u treće tromjesječje, to je sad već finish i da vidi se, ne mogu pobjeći od svog rastućeg trbuha. Sad sam se navikla već, srasla sam s njim, sad sam baš poletna i pokretna. Da se živjet s ovom težinom. Dobila sam puno komplimenata u zadnje vrijeme, valjda se boje ječmenca.



Za njezino blistavo stanje zaslužan je dijelom i otac njezina djeteta, dvije godine mlađi liječnik Nenad Medančić, kojeg je upoznala putem zajedničkih prijatelja. Bila je to ljubav na prvi pogled.

''Jako sam sretna. Svime me osvojio i ja sam njega. Dogodila se prava stvar prepoznali smo se i sretni smo, tražili smo se i našli smo se. bolje ikad nego nikad - taman svako vrijeme je pravo vrijeme'', kazala je glumica.



