Izabrana je nova Miss Universe Hrvatske, a titulu je ponijela čak 185 centimetara visoka Dubrovkinja Ora Antonia Ivanišević. Izbor nisu propustile ni bivše pobjednice. Natalija Prica je otkrila da uz dvije fakultetske diplome i magisterij uskoro planira i doktorirati, a Ivana Mišura prvi put otkriva kako izgledaju njezini dani sa suprugom Goranom Vlaovićem i njihovom bebom.

Ora Antonia Ivanišević nova je Miss Universe Hrvatske za što je odmah dobila same čestitke, a potekle su i suze radosnice.

"Ne suze radosnice, nego ja ne znam, to je rijeka radosti bila, stvarno nisam se mogla nimalo suzdržati", priznala je Ora Antonia.

Ora Antonija 25. je Miss Universe Hrvatske. Lijepa dvadesetgodišnjakinja studira na američkom sveučilištu u Dubrovniku, a godinama je igrala odbojku.

Izbor nije propustila ni Natalija Prica. Titulu Miss Universe ponijela je prije 10 godina. I tada i danas od ljepotica se traži mnogo više od lijepog lica i skladnog tijela.

"Dobro si rekao, kriteriji su jako visoki. Zaista se traži od djevojke da ne bude samo lijepa već da bude i obrazovana. Glavna nagrada na ovom izboru je stipendija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menagmenta. Ja sam bila prva Miss Universe kojoj je dodijeljena ta nagrada, prije toga se dodjeljivao auto, ja sam bila puno sretnija sa stipendijom", priznala je Natalija.

Koju je itekako iskoristila pa se ova ljepotica može pohvaliti s čak dvije fakultetske diplome. No ni to nije sve.

"Ja sam u četvrtom mjesecu ove godine položila specijalistički ispit iz ortodoncije i sada sam specijalist ortodont i radim u struci. A u devetom mjesecu ću nadam se doktorirati i nakon toga sam dobila sve diplome koje sam mogla dobiti", otkrila je Natalija.

Miss Universe Hrvatske 2014. Ivana Mišura sa zaručnikom, bivšim Vatrenim Goranom Vlaovićem, uživa u majčinstvu.

"Jako sam sretna jer moja beba spava po cijelu noć. Svi se čude pa kako si to izvela, kako je to moguće, evo zaista jedan veliki blagoslov", zaključila je Ivana.

Misicama je zapjevao Mister Voice. Jacques Houdek omiljen je gost iznenađenja i na vjenčanjima, gdje mladencima najčešće zapjeva svoj romantični evergreen ''Živim za to''.

"Još iz vremena 2005., nije baš svatko pjevao na svadbama, to je kao bio neki bauk, meni je to uvijek bilo gala. Naravno osim što je to ljudima najsretniji dan u životu ili bi bar trebao biti, uvijek bude veselja, kolača, negdje bude i janjetina u ponoć i meni bude predivno", izjavio je glazbenik.

Iako bi lako odnijela titulu missice, Maja Bajamić na pozornici je ipak zapjevala. Osim vanjske ljepote, ova srčana Splićanka njeguje i onu unutarnju.

"Apsolutno. Ti znaš dobro da sam ja zagovarateljica puta duše i one divljine i ženske prirode koja je urođena u svakoj od nas. To je nešto što osobno njegujem, uz sve ovo fizičko", objasnila je Maja.

Upravo su uz ljepotu, obrazovanje, karizma, elokventnost i onaj misteriozni faktor X presudni kod izbora Miss Universe. Ora Antonija, ocijenio je žiri, ima sve to.

"Mislim da ću pokazati ljudima da nije u pitanju samo ljepota i natjecanje ljepote, nego i edukacija koja mene prati i cijela moja podrška. Ne bih ništa mogla bez podrške koja me tu dovela, i mislim da ću stavrno donijet neku svježinu na to natjecanje", zaključila je Ora Antonija koja zasad nije željela otkriti je li njezino srce zauzeto ili slobodno.

Lijepoj Ori Antoniji želimo sreću na izboru Miss Universe svijeta!

