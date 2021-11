Pjevačica Natali Dizdar 20 godina karijere proslavila je koncertom u Šibeniku, gdje je otpjevala svoje najveće hitove. Kako se snašla u Londonu, je li za nju preseljenje bilo stresno, zašto privatni život skriva od znatiželjnih pogleda te žali li za čim u ovih proteklih 20 godina, otkriva za In magazin!

Dva desetljeća na glazbenoj sceni i samu Natali Dizdar je jednostavno iznenadilo. Priznaje, kad radiš ono što voliš, vrijeme proleti u trenutku.



"Zapravo sam saznala da mi je 20 godina karijere kad su najvili koncert, rekla sam - Šta da?! Ali baš prigodno, baš je prekrasan klub i super mi je čast uopće biti u klubu koji se zove po Arsenu Dediću s obzirom da je napisao jednu od mojih najvećih pjesama ikad. I 20 godina lijepe karijere i super je i dalje uživam u tome što radim i mislim da je to najvažnije", kaže Natali.



Na svojem putu, gradeći 20 godina glazbene karijere, Natali priznaje da se susrela sa svime što donosi život na estradi, no da može ponovo krenuti - put bi joj bio isti.



"Uopće ne idem nazad. Stvarno sam zadovoljna s muzikom koju radim, s ljudima s kojima radim. Imam uhodanu istu ekipu. Održavamo i njegujemo te odnose i stvarno su talentirani svi muzičari tako da mislim da imam creme de la creme tim", kaže.



Velika prekretnica u njezinu životu bilo je i preseljenje u London. Kaže, početak je bio doista težak.



"Mi smo otišli prošle godine ja i dečko i bilo je baš grozno. Zapravo to nije bila baš ni moja ideja jer je bio lockdown, ništa nije radilo i nije baš najidealnija situacija biti u velikom gradu. Ali sad je super. Znači sve radi, onako ljudi su i dalje toliko željni izlazaka, klubovi, svirke. Bila sam na masu koncerata tako da super.", priča Natali.



Prošle godine se pjevačica, osim pjevanjem, počela baviti i psihoterapijom – koji joj je druga ljubav, a London se pokazao kao odlična početnička baza.



"Kako sam diplomirala prošle godine odmah sam nekako ušla u priču i ušla sam u internacionalnu priču i tako radim s klijentima iz cijeloga svijeta. Kako inače volim putovati i spajati se sa različitim kulturama ovo je nekako poseban doživljaj jer radiš i pomažeš ljudima koji dolaze iz svih mogučih religija, ono od Dubaia, New Yorka, Koreje... Puno učim i baš uživam", kaže.



A uživa Natali i u dugogodišnjoj vezi i upravo joj je dečko najveća potpora u svemu. Iako ima dobar odnos s medijima, privatni život čuva daleko od očiju javnosti.



"Namam potrebu zamarati ljude sa svojim privatnim životom jer je tako dosadan i svi imamo iste probleme i sve je isto. Ja ne čitam to o tuđim životima pa se tako nekako postavim i ja", kaže.



Ali nam je otkrila barem jednu informaciju vezanu uz život izvan pozornice. Naime, pokraj dva posla, ostane li joj vremena za išta drugo?



"Dobra sam domaćica. Ne znam baš jesam li s tim osvojila dečka, ali s vremenom i tim, ali bile su možda neke druge stvari na početku, nije bilo baš kuhanja i spremanja. Znaju sve žene kako se to fino sagradi, ta cijela priča da muškarac bude zadovoljan i da svi budu sretni i da sve bude lijepo", priča Natali.



A mi joj želimo i da u idućih 20 godina ne skida osmijeh s lica te nastavi raditi ono što najviše voli.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.