Riječka pjevačica Medea i porečki pjevač Tedi Grubica novom pjesmom ''Tebi pripadam'' otkrili su svoju ljubavnu vezu. Za njihovu priču zaslužan je jedan festival, a brzo su shvatili da ih osim glazbe veže i nešto više.

Svoje osjećaje mladi glazbenici Medea i Tedi, ne samo da su pokazali u privatnom životu, već su ih i otpjevali. Pjesmom ''Tebi pripadam'' odlučili su javnosti priznati svoju ljubav.



''Radi se o ljubavnoj pjesmi, koja prije svega nekako predstavlja naš odnos i našu ljubav, tako da nam je zbog toga posebno draga. Tekst sam pisala ja, Tedi je pisao glazbu i aranžman i evo nekako smo zajedničkim snagama uspjeli stvoriti tu predivnu pjesmu i jako nam je drago da smo se tim duetom krenuli probijati kao autori'', kaže.

Medea i Tedi upoznali su se prije dvije godine na festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Tako je počela njihova ljubavna, ali i glazbena priča.



''Dosta je smiješna stvar što smo oboje nekako spletom okolnosti završili te godine na MiK-u jer nismo planirali ni ja ni on. I eto stvarno nas je sudbina spojila i svemir je htio da se upoznamo'', kažu.

Mene je prvenstveno tada zaintrigirao njezin glas, nisam znao moram priznat ništa o njoj. Onda sam joj se javio, pohvalio stvarno pjesmu. Volim pohvalit dobar rad, tko god da to od naših kolega dobo napravi. Ali tu je nešto više u statu bilo i taj 04.09. ću pamtit dugo.

Oboje su veliki zaljubljenici u glazbu, a suradnja nosi svoje prednosti, ali i nedostatke.



''Definitivno može biti lakše ako radiš s nekim koga već poznaješ pa znaš već nekakve preference, znaš nešto, ako govorim o nama on zna što ja volim, ja znam što on voli. Ali može biti teže ako netko gura tu jednu svoju ideju koja se možda ne mora uklapati u projekt ili nešto onda se mogu desiti razmirice, mi hvala Bogu nismo imali.

I onda je kvocanje, ne ovako, onako. Onda to narušava tvoju vezu. Tako da bih ja rekao da u tom smislu može biti škakljivo za vezu'', kažu.

U ovoj pjesmi će se prepoznati mnogi sretni parovi. A ovaj sretni par je videospotom želio prikazati svoju svakodnevicu.



''Ništa isforsirano nego zapravo onako kako mi to jedan prema drugome osjećamo i što zapravo radimo cijele dane kad smo zajedno. Pretežito je to glupiranje, kao što ste mogli vidjeti u spotu. Tako da spot nije nešto klasično nego smo baš htjeli da predstavimo sebe, naš dan otpočetka do kraja'', kažu.

Osim domaće publike, ovaj mladi par osvaja i onu u regiji.



''Ja sam se predstavila i na makedonskom festivalu Ohrid fest, gdje sam pjevala pjesmu koja je pisana na makedonskom. To je za mene bio jedan veliki izazov jer nisam nikad pjevala na makednoskom ali mislim da sam se dobro snašla'', kažu.

A planova je još mnogo.

''Definitivno glazba, glazba, glazba, puno glazbe. Evo sagradili smo sami sebi jedna mali kutak našeg raja .... i sve naše kreativne ideje i emocije pretočimo baš tu'', kaže.

Ideja im ne nedostaje, tako da ovaj duet neće biti jedino što će u novoj godini izaći iz njihove kreativne radionice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Žena boginja se brčkala u bazenu, a dečko koji ju obožava dao si je truda pa snimio fotke koje oduzimaju dah: "Osvojio sam jackpot!" +26

Nakon paparazzo fotki sada je i sama objavila video zbog kojeg su ona i zaručnik rastjerali sve oko sebe! +27