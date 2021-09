Da je glumac Dušan Bučan avanturist to smo već znali, ali da je njegova djevojka Sara Hdaga veći pustolov od njega - to nismo. Detalje njihove pustolovine pogledajte u videu In magazina!

Simpatičan par u Afriku sa uputio sa zajedničkom željom.

''Tražili smo lokaciju gdje bi mogli plivati s kitovima, s obzirom na cijelu situaciju, Mozambik se učinio kao dobra ideja iako je tamo ratna zona trenutno i situacija je malo škakljiva'', priča Sara Hdagha.

No našem paru željnom avanture ni rat nije zvučao kao nešto zbog čega bi trebali zaboraviti na pustolovinu.

''Kad smo već kupili karte, što ćeš, ideš. Put smo organizirali u dva tjedna'', kažu.

I avantura koju će pamtiti čitav život je počela. Plivali su s kitovima, kitopsinama, a poseban užitak bilo je plivati s jatom delfina.

''I skočimo unutra i samo se odjednom nađeš u jatu, sjećam se da sam zaronio i krenuo ih pratiti'', priča Dušan.



Sara Afriku već dosta dobro poznaje pa je Dušan imao iskusnog vodiča.

''Još je ona meni rekla - pokazat ću ti što je prava Afrika, kad odeš tamo zaljubit ćeš se u to. I stvarno jesam. I sad bi se vratio. To stvarno nema nikakve veze s ovim turističkim dijelom Afrike jer je ta unutrašnjost stvarno posebna'', priča Dušan.

Dirnula ih je dobronamjernost ljudi i prirodne ljepote, a šokiralo siromaštvo.

''Siromaštvo je grzno, unutrašnjost Mozambika uopće nema pitke vode, djeca nemaju što za jesti, to su bezimena sela, djeca ljudi koji žive tamo u tim kućicama od slame i blata, stvarno je žalosno'', pričaju.



Kad su se zaustavili u tim selima, na njihovo iznenađenje, djeca su se prepala.



U srcu Afrike shvatili su kako mi ugodno živimo.

''Uvijek mi svi kukamo, ja prvi, joj ne valja ovo, ne valja ono, ali mi ipak svaki dan imamo za jesti nešto na tom stolu, a ti ljudi nemau ništa. Nisu ni oni da umiru od gladi, ali najčešće nemaju izbora'', opisuje Dušan.

Nakon afričke avanture Dušana je dočekao nastup na Kajkavskom festivalu u Krapini, a zagorski potepuh Dušan i njegova lijepa Sara već sada planiraju novu avanturu.

''Neće biti nikakva turistička zemlja ni ništa napucano, mi volimo ići baš u divljinu, što bolje znamo o toj zemlji, to bolje i onda sami istražujemo'', zaključili su.

Cijelu priču pogledajte u prilogu in magazina.

