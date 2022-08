Tužna vijest kako nas je napustio Mislav Bago šokirala je ne samo nas na Novoj TV, nego i cjelokupnu javnost. Novinar, repoter i politički komentator bio je institucija hrvatskog novinarstva. Otišao je prerano, u 49. godini života. Oprostiti se od ovakvog velikana televizije težak je zadatak jer Bago je uvijek na ekranu i iza njega davao sto posto sebe. Zato za njim ostaje golema praznina.

''Mi radimo ovaj posao ne zbog nagrada nego zbog ljudi i zato što je to neka naša strast, zato što si odlučio raditi 24 sata ovaj posao'', govorio je Mislav Bago.

24 sata živio je novinarstvo. I tako svaki dan, od sredine devedesetih do svojeg preranog odlaska. Novinar, reporter i politički komentator Mislav Bago napustio nas je danas iznenada i teško je povjerovati u tužnu vijest da ga više nema.

Bago je bio jedan od naših najboljih novinara, a taj je posao živio i radio kao svoj poziv.

''To je povjerenje koje je teško stečeno, a možeš a lako izgubiti.

Zato je odgovornost na svima nama da ne prokockaš ono što imaš a to je povjerenje, to se ne može kupiti preko noći, to se gradi godinama, da ne kažem desetljećima'', znao je reći.

Povjerenje gledatelja davno je stekao. Od svojih početaka na Hrvatskoj radio-televiziji, do posljednjih 13 godina, koliko je proveo na Novoj TV, kao svoj glavni zadatak vidio je postavljati prava pitanja.

''Bilo da su to tiskovne konferencije, intervjui, bilo šta trudiš se da ti razgovori budu što jednstavniji, da se plastično objasni da ljudi shvate zašto se nešto mora ili ne mora dogoditi'', pričao je.

Jednostavno, svakom razumljivo, tako je nastupao Bago i isto je tražio od svojih sugovornika, inzistirajući na svakom odgovoru

''Jedno je kad razgovaraš prije sa sugovornikom i drugo kad se upale kamere. Mnogi od njih se zapravo transformiraju kad se upale kamere i onaj jedan normalan riječnik koji koriste prije transformiraju u taj nekakav meta jezik koji obični ljudi ne razumiju. I ja zapravo najviše ludujem zbog toga'', znao je reći.

Bio je novinar i urednik na Novoj TV, ali tko je Mislav Bago, zapravo su znali svi jer s godinama je postao jedno od najprepoznatljivijih TV lica.

''Ja se ne volim hvaliti, ne volim pričati o sebi. Nisam tip osobe koji voli pričati o sebi'', govorio je.

Samozatajan kad je privatni život u pitanju, i na ekranu i iza njega, uvijek je skretao pozornost na važne stvari, na dužnosti političara. U središtu njegova rada uvijek su bili građani i njihova dobrobit.

''Gledaš oko sebe ljude koji su izluđeni, koji ne znaju kako dalje, razne informacije sa društvenih mreža primaju i onda u nama medijima gledaju i očekuju da im mi kažemo koja je istina, i tu trebaš izabrati bitno od nebitnog, fake news, prave vijesti'', objašnjavao je.

Dobitnik je niza nagrada za svoj rad. 1998. dobio je nagradu Marija Jurić Zagorka HND-a za najbolju reportažu te 2003. i 2006. za najbolji intervju, a 2006. osvaja nagradu za novinara godine za seriju intervjua s bivšim premijerima Ivom Sanaderom i Ivicom Račanom.

''Kažu kad si nominiran ili još gore kad dobiješ nagradu da je vrijeme da odeš ne znam za to, ali svakako je lijep kompliment, ali ti ipak na kraju dana kad ovako nominaciju dobiješ bude drago da netko prepoznaje tvoj rad, da vidi da si nešto napravio, da radiš ispravne stvari'', pričao je.

Političarima nije bilo svejedno kad su sjedili nasuprot njega, a nijedan velik i važan politički događaj nije mogao proći bez Bage.

Provokativan, bez dlake na jeziku, vječno u potrazi za odgovorima, na pitanje na što je u svojoj uspješnoj karijeri najviše ponosan, jednom je prilikom odgovorio:

''vjerojatno na to što sam toliko godina opstao u ovom poslu ali to neka drugi sude'', zaključio je.

Otišao je prerano, u 49. godini života, i ostavio iza sebe neizbrisiv trag i na Novoj tv i u povijesti domaćeg novinarstva. Počivao u miru, dragi kolega! Zauvijek ćemo te pamtiti!





