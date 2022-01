Tia Mikić 12-godišnja je učenica 6. razreda. No bez obzira na to što je u mnogo toga poput svojih vršnjakinja, ona je mnogo više. Pjeva, svira gitaru i sintisajzer, izvodi ritmičku gimanstiku, a njezin talent, ali i lekcije iz života mnoge bi mogle posramiti.

Tek joj je 12 godina, a svojim nevjerojatnim glasom i samopouzdanjem ostavlja bez teksta. Prvo je očarala na audiciji za Supertalent, a onda i u polufinalu.



''Meni je to jedno stvarno veliko iskustvo, i divno iskustvo koje ću pamtiti zauvijek'', rekla je.



Da je ispred ove djevojčice prava glazbena karijera, dokaz su i nastupi te angažmani koji su se dogodili nakon Supertalenta. Tia se, među ostalim, okušala i u glazbenoj predstavi:



''Zove se ''Božić kod zimogroznih'' i glumila sam glavni lik koji se zove Maria. Zaista zabavno i obožavam glumiu i mjuzike, ali ja se u životu planiram baviti samo pjevanjem, a glumu mžda negdje usput ili tako nešto'', kaže.

Tia Mikić pjevanjem se bavi od svoje četvrte godine. Iza sebe već ima nekoliko samostalnih singlova:



''I to mi je bio san u životu imati svoje solo pjesme, i znam da će ih biti još hrpa. A do sad ih ima, rekla bih 4, 5 solo pjesme i imam i više onih koje sam pjevala grupno s nekim'', priča.



Svira i sintisajzer, a tom znanju je dodala i ono na gitari.



''Prije otprilike tri, četiri godine sam počela na zoru ići na satove gitare. Onda sam naučila akorde i svirat neke pjesme na gitari'', kaže.



I to nije sve!



''Škola mi je na prvom mjestu, a uz to imam i privatne satove pjevanja, i idem na gimnastiku, bavim se gimnastikom. Organiziram se da stignem i pjevati i ići na gimnastiku i da ostane vrijeme za školu ali i druženje i igranje s prijateljima'', kaže.



I možda vam se čini da je za sve to jedan dan prekratak, no kad nešto voliš, sve se stigne, kaže Tia. I nema tu ni treme ni straha! Njoj je pozornica, što god na njoj radila, najugodnije mjesto na svijetu.



''Baš zato što to volim, u tome uživam, i dobra sam u tome, baš zato sam krenula tim putem, i zato se bavim pjevanjem i božavam glazbu i to za mene jako jako puno znači. Da bi se u životu došlo do određenog cilja bitno je truditi se i raditi na sebi, jer bez truda i rada se ne postiže ništa'', kaže.



A na tom putu, uz nju su mnogi. Naravno, najvažniji savjeti koji se pamte, daje mama:



''Mama mi uvijek govori da budem svoja da se ne obazirem na tuđa mišljenja, da budem to što jesam. Drago mi je da sam ju poslušala jer ne bi bila tu di jesam da sam se obazirala na svakakve ružne komentare, uvijek će biti ljudi koji će pisati loše komentare, ali na to se ne obazirem jer imam podršku svoje obitelji, prijatelja, pratitelja i stvarno sam jako zahvalna'', kaže.



Jer nije lako imati samo 12, a nositi se s mnogo toga. No Tia ne posustaje. Ona je uvjerena da se svatko treba usuditi sanjati velike stvari!



''Koju god školu da upišem i kojim god putem krenem glazba će uvijek bit uz mene i uvijek ću se baviti glazbom. I ići ću tim putem i kad odrastem. Voljel bih nastupiti u Americi na velikim pozornicama'', otkrila nam je za kraj.



A mi joj na tom putu želimo svu sreću!

