Lupinizam osvaja Vukovar. Naš umjetnik svjetskog glasa u nedjelju je otvorio svoju prvu izložbu u Gradu heroju samo desetak dana nakon što je humanitarnom izložbom u Novom Marofu razveselio tamošnje mališane s poteškoćama u razvoju. Lupino će studeni ove godine pamtiti i po borbi s koronom koja ga je prikovala za bolesnički krevet zagrebačke covid bolnice.

Vukovar i Lupino vole se javno. Nakon Zagreba i Siska, "Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i napetosti" u nedjelju je stigla i u Grad Heroj.



"Prvi puta izlažem ovdje. Sve me podsjeća na prije 30 godina kad sam se vratio iz New Yorka u Hrvatsku, poslije pada Vukovara, ja mislim 23.11., baš u ovo doba sam se vratio i zato mi je nekako od posebne emotivne važnosti ova izložba u Vukovaru.", priča Lupino.



Lupino je poznat kao velik prijatelj djece, a iz humanitarnog rada crpi svu svoju energiju. Baš zato nimalo ne čudi to što je samo nekoliko dana nakon preboljenja covida održao humanitarnu izložbu u Novom Marofu za pomoć djeci i odraslima s teškoćama u razvoju.



"Ovo je izložba posebnog karaktera, jako emotivna za mene jer je moja mama bila tu u palijativnoj njezi u bolnici Novi Marof i onda sam s tom djecom iz Udruge Sunce koju sam već drugi put slikao, kojima pomažem i kojima sam sad donirao ovih 10 slika'', priča.



"Koliko je njegovo veliko srce svjedoće humanitarne akcije koje nikada ne odbija. Dugo ga poznajem i ako ga nazovete on će se uvijek odazvati'', govori Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu.



Njegov genijalni um, "Planetom Fire", prije više od dvije godine predvidio je koronu. Početkom studenog i Lupino se suočio s opakim virusom, zbog kojeg je završio na kisiku i čak devet dana proveo u bolnici.



"Ja mislim da je taj Zmaj kroz mene protutnjao ona dva dana kad mi je bilo najgore i najteže u bolnici. Moram se oporaviti sad, nisam još sto posto, ali poručujem svima da se cijepe i da ne misle da je to neka zavjera i da je to nešto nestvarno. To zbilja postoji tu'', kaže.



Baš zato ne može shvatiti pojedince koji još uvijek negiraju postojanje virusa, a dosad je ugasio više od pet milijuna ljudskih života.



"Tih 9 dana sam zbilja doživio tu tragediju tog covida i vidio sam sve patnje tih ljudi, patnje tih medicinskih sestara, tehničkog osoblja i doktora kako se muče, i kako se nesebično zalažu i onda kad vidiš to s tim demonstracijama, to je zbilja neka sebičnost , egocentričnost, svi ti ljudi koji demonstriraju. Ne,ne mogu se s tim poistovjetiti'', kaže.



Jer cijeli lupinizam mogao bi se opisati u samo jednoj rečenici: "Brinimo se jedni za druge!"

