Posljednja pjevačica Srebrnih krila Vlatka Grakalić preminula je nakon kratke i teške bolesti u 48. godini. Pjevačica je od '94. do 2000. sa Srebrnim krilima osvajala vrhove top ljestvica. Nakon što je završila njezina karijera u slavnom bendu, preselila se u Španjolsku, a zatim i u Norvešku, gdje je živjela sretnim obiteljskim životom. Ekipa IN Magazina prisjeća se simpatične pjevačice intervjuom iz 2011. godine, a obitelji izražavamo najiskreniju sućut.

Ovih nas je dana iznenadila vijest da je pjevačica Vlatka Grakalić izgubila bitku s rakom maternice, samo mjesec dana nakon što je saznala da boluje od te opake bolesti. Imala je samo 48 godina. Pamtit ćemo je po pjesmama Srebrnih krila iz devedesetih, čiji sjaj ne blijedi.

''Ja mislim da ljudi imaju čak nostalgiju za takvom muzikom, jer to je bila glazba..to je bila pop muzika. To je bilo nešto što je u tom momentu bilo IN. I to su svi voljeli. I znam da svi znaju sve tekstove'', pričala je tada.

O tom jednom od najljepših razdoblja u svojem životu Vlatka je uvijek govorila s osmijehom na licu.



''Pošto se furala kao ta dance mjuza, onda su svi onako u plastiki hodali, da, PVC je onda bio in, sad se ne mogu sjetiti jesam ja nekaj od toga nosila, ja sam se više kao gospođa nosila, s dvadeset godina sam si bila dosta onak starobapski'', objašnjavala je.

Vladavinu Srebrnih krila na top ljestvicama 1999. je prekinula smrt frontmena Mustafe Ismailovskog Muca. Preminuo je na Silvestrovo prije početka koncerta u Makarskoj. Mucova smrt najviše je pogodila upravo Vlatku, njegovu tadašnju djevojku.



''Pa normalno kad izgubiš čovjeka koji ti je drag, čovjeka s kojim si povezan na sve moguće načine privatno i poslovno, čovjeka s kojim provodiš toliko puno vremena, normalno da.. mislim, izgubljen si. Tužan si, izgubljen si, joj da. Teško mi je bilo jako'', priznala je tada.

''Nakon smrti mog kolege Muca ja sam odlučila napustit Hrvatsku, prihvatila sam posao, naravno pjevanje je u pitanju na Mallorci. Radilo se u jednom kaver bendu i tamo sam naravno

imala angažman, u Španjolskoj, Palma de Mallorca'', ispričala je tada.



Nakon španjolske karijere Vlatka se zaljubljuje u Hrvata s kojim novi život započinje u Norveškoj.



''U Oslu živim jednim mirnim obiteljskim životom i bavim se glazbom, to je moje zanimanje oduvijek bilo otkad radim radim, samo to. I u tome sam ostala nisam nikad prekinula, i jednostavno samo sam promijenila državu u kojoj živim'', pričala je.

A živjela je radeći što voli, s dvoje djece i suprugom koji ju je držao kao kap vode na dlanu.



''On je filmski kleknuo, evo tu je prstenček odmah da ga pokažem, stvarno je kleknuo...bilo je filmski i sve

je filmski još uvijek'', rekla je.

Vlatka i njezin poseban vokal ipak zauvijek će živjeti u pjesmama koje pjevaju generacije.

