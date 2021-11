''Sretna sam što sam pala na tako velikom jelu'', tim je riječima svoje sudjelovanje u MasterChefu završila Marija Gregurić. Njezina gastroavantura bila je oblježena usponima, padovima, nesuglasicama, ali kako kaže iz ove jedinstvene kuhinje na kraju nosi samo lijepe uspomene. Isto razmišljanje dijele i Maja Mandić i Klavdija Zubović koje su ispale prije nje. Što sve tri kažu o svojem iskustvu pogledajte u videu In magazina.

MasterChef kuhinja svoja vrata nakon proteklih stres testova zatvorila je za Klavdijom, Majom i Marijom. Posljednja je vilu, ali i kuhinju, nakon brojnih turbulencija napustila Marija, koja je, kako kaže, to i očekivala.



''Zato jer je tu bio, neću reći klan, jer ne bih ja to sad nazivala klanovima, ali u tom timu, plavom timu gdje sam ja bila, tu su bili ljudi koji su dosta povezani.'', kaže Marija Gregurić.

No bez obzira na neke nesuglasice među kandidatima, sve ove dame sa sobom nose lijepe uspomene.



''Apsolutno sve stvari koje su se zbivale unutra će mi ostati u lijepom sjećanju, čak i zadnji nesporazum jer i to je nešto što definitivno, nešto iz čega trebamo učiti'', kaže Klavdija.



''Najbolje mi je bilo, zapravo vikendi u Masterchef vili. Mislim da smo se tada najviše povezali, najviše zabavili, naučili i da ću to zauvijek pamtiti'', kaže Maja Mandić.

A dobra atmosfera dobro im je došla nakon izazova s kojima su se susretali u kuhinji.



''Najveći izazov su mi Mistery boksovi predstavljali, zato što nikad ne znamo što ćemo dobiti i uvijek je to dosta misterij, fakat ne znamo što ćemo dobiti. Dobijemo glavnu namirnicu i sad oko toga treba složit nekakvu priču'', kaže Maja Mandić.



''Mislim da je svima jasno da sam to bila ja i u principu stres oko mene, koji sam sama sebi natuknula. Oko mene su bili ljudi koji su imali i škole i iskustva iz tih kulinarskih vještina'', priča Klavdija.

Za njih je natjecanje završeno stoga sada navijaju za svoje favorite.



''Nakon Vanje koji je bio moj prvi sin, odnosno poslije mog pravog sina, sin u kući, tu je i Roko koji je moj drugi sin i ja bih zaista, jako bih željela da Roko bude ovogodišnji pobjednik MasterChefa'', priča Marija Gregurić.



''Definitivno ili Tomislav ili Filip, za njih najviše navijam jer smo bili skupa na audiciji i od samog početka su oni tu, voljela bih da netko od njih dvoje pobijedi'', kaže Maja Mandić.



''Moj favorit je Roko, zato jer je roliko posebna osoba i ima kulinarskog nekog znanja posebnog koje je rijetko tko od nas stekao igdje'', priča Klavdija.

Sada im slijede odmor i punjenje baterija.



''Moji planovi su, da nema planova. Nemam nekakve prevelike planove niti očekivanja. Prvo se trebam dobro odmorit. Ja inače dosta volim provodit vrijeme sama bez obzira što volim društvo i druženja. Ali jako volim svoj mir i prvo moram tu se sabrat, kad se dojmovi slegnu, moram s još nekim kandidatima koji su ispali prije mene, s kojima sam imala nesuglasice to riješiti'', kaže Marija Gregurić.

Što će se sve događati u MasterChef kuhinji, s kakvim će se kandidati izazovima nositi, ne propusitite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

