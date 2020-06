Nakon dvije godine naša kolegica Minea ima novu pjesmu. Povratak u glazbeni studio zaista ju je razveselio, iako kaže da je neke stvari pomalo zaboravila.

Nakon televizijskog studija u onaj glazbeni. Dvije godine bile su potrebne da se vrati za glazbeni mikrofon i ponovno zapliva tim vodama.

''Prije svega meni je veliki gušt i zadovoljstvo, prošlo je već neko vrijeme pa sam sama sebi, prisjećam se kako se to uoće radi. Malo sam izašla iz kruga, ali vrlo brzo se vratit s obzirom da sam preko 20 godina u toj glazbenoj sceni, to mi je nekako kao u krvi. Falilo mi je naravno'', priznaje Minea.

A u novu glazbenu avanturu bilo je lakše upustiti se uz dobre suradnike. Ovog je puta snage udružila s Branimirom Mihaljevićem i Nenom Ninčevićem.

''Imamo jedan krasan sistem nas dvojica. Nađemo se u studiju, kako bi rekli bez veze. I onda pijemo kavu, uzmemo gitaru i pišemo iz glave. Mi jedan drugog stimuliramo, maltretiramo i na kraju se nešto dogodi. Čim smo krenuli ovaj refren, čim smo skužili ovu foru ''Zlato za zlato'', Branimir je rekao - Minea'', priča Neno Ninčević.



''Mi smo surađivali već par puta do sada, pisao sam joj neke pjesme, bio sam isto i aranžer, producent kad je Tonči radio. Ona je osjetila da je trenutak da nešto snimi, ja sam bio rekao da ću razmišljat malo o tome i da ako se dogodi pjesma da ću je nazvat i moram priznat da nije puno prošlo, Neno i ja smo sjeli i napravili jednu pjesmu.'', otkrio je Branimir Mihaljević.

I Mineu je ''Zlato za zlato'' osvojilo na prvu.

''Inače sam ja dosta skromna po svim pitanjima, tako da u cijeloj životnoj priči, najbitnija je ta ljubav. Kad imaš ljubav onda naravno da imaš sve drugo, ne pričamo sad o zdravlju i o tim nekim drugim stvarima, ali ja funkcioniram na taj način i definitivno da sam sretna sa malim stvarima i vesele me male stvari. Ustvari jedan jako ženstveni tekst. Fascinantno da dvojica muškaraca mogu napraviti jednu takvu priču'', kaže Minea.

U više u 25 godina karijere različite su se priče ispisale. Svih godina prisjetit će se s osmijehom na licu, iako ima pjesama zbog kojih je taj osmijeh malo manji.

''Definitivno ima par pjesama, bila je anegdota sa pjesmom ''Češkaj me, češkaj'', koju ne znam da l' sam ju ikad onako otpjevala više u životu osim na tom festivalu. Bilo je još par pjesama da sad ne izvlačim, da ne prisjećam ljude. Ali dobro to je sve slatko, to je sve dio nekakvog mog estradnog odrastanja'', priznaje pjevačica.

Glazbeno odrastanje koje je skoro započela u Srebrnim krilima.

''U principu prije nego sam počela sa solo karijerom i prije nego sam počela raditi sa tadašnjim mojim menadžerom Šuputom, on je bio menadžer Srebrnim krilima i Vlatka Pokos je otišla iz grupe. Ja sam trebala eto, doći na njezino mjesto i već smo krenuli u studio počeli smo snimati pjesme i onda se rodila ta ideja da ustvari idemo u taj nekakav teen projekat, za teenagere, Tajči je bila eto otišla i odlučili smo radit ić tim putem. Da sam bila pjevačica nekog benda, možda bi to bilo doslovce ostvarenje svih mojih snova, ali i ovako sam zadovoljna i to nosi neke svoje prednosti'', kaže Minea.

Neće Minea stati samo na ovoj pjesmi.

''Definitivno da sa Nenom i Branimirom imam planove, već smo nekako napravili strategiju i nje ćemo se držati. Daj Bože da nam sve pjesme budu prihvaćene'', kaže Minea.



''Minea ti je onaj tip pjevačice - forever young. Uvijek nasmijana, normalna, vesela. Zapravo ona bi trebala biti pravi taj predstavnik pop i zabavne glazbe jer zapravo širi pozitivu'', zaključio je Neno Ninčević.

Pozitivu zbog koje njezini obožavatelji jedva čekaju nove pjesme.