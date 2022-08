O čemu je Johnny Gitara toliko sanjao, zbog čega je za njega sve to bilo emotivno te je li ikada zažalio što nije napustio more te se zbog karijere preselio u metropolu, saznajte u prilogu In magazina.

Uvijek nasmijan, dobre volje, pozitivnog stava i uz svoju gitaru - to je ukratko Johnny Gitara. Nakon što je prošle godine proslavio 30 godina postojanja na hrv estradnom nebu, ove godine dočekalo ga je jedno lijepo priznanje koje je čekao gotovo 2 desetljeća.



"Prekrasna večer na Opuzenskoj pjaci, dobiti prvu nagradu publike to je ostvarenje moga dugogodišnjeg sna i ja sam dolje 19 godina i stalno sam kao uporni Godot. Publika je fantastično reagirala i ja im moram zahvaliti na svemu. Jer doslovno nisam uopće hodao po bini nego je to bila lebdeća priča. I ovo nije da ja sad dižem nešto na neku višu razinu, nego sam se tako osjećao i čak je i mala suza poletila jer to je 19 godina.", govori Johnny.



Doli na jugu - naziv je pjesme s kojom se dogodio preokret, pjevajući novi singl, priznaje Johnny emocije su ga odvele u neki drugi svijet.



"To je poslanje svih naših ljudi koji krenu negdje daleko u svijet Kanada, Australija, Njemačka, ja se sad malo i ježim, svi se vraćaju svome ognjištu, svome rodnom kraju. Ovo je poruka i pjesma za njih za sve prave Dalmatince, patriote koji u srcu nose rodnu grudu i ja sam napisao ovu pjesmu - nije samo za moje mjesto Drvenik nego za cilu Dalmaciju ali i svakoga ko ćuti taj svoj rodni kraj - rodnu grudu.", kaže Johnny.



Više od 3 desetljeća na glazbenoj sceni za Johnnya je brzo proletjelo, ističe kako ne žali za činjenicom da se nije preselio iz Dalmacije u Zagreb, kako bi mu glazbeni put bio jednostavniji.



"Jednostavno nisam moga bez mora, bez ribe, jednostavno je to tako i to ko čuti u duši i srcu mora to živjeti. Ja sam sritan s ovim, možda nisam napravio koliko sam mogao ali me uopće nije briga važno je da sam tu uz more, imam svoju suprugu i svog sina."



Johnnyev život bio je prepun preokreta, uspona i padova, no njegov pozitivni stav doveo ga je do stanja u kojem je sad, ističe kako se mnogo nauči samo gledajući vlastiti život.



"Kad čovik dođe do jednog zdravstvenog dna i kad vidi što je stvarni život onda se čak i smiješ nekima koliko blesaju u tom životu. Trebaš spoznat što je život i iz njega donijeti zaključke. Ja sam sretan što je sve ispalo ovako - moglo je ispasti i drugačije, ali iz toga sam izvukao stvarno pouke da je zdravlje najvažnije i da sve drugo uopće nije važno.", priča.



Velika potpora mu je obitelj, supruga i sin uvijek su uz Johnnya, a pjevač nam kaže kako je upravo njegov nasljednik povukao glazbene gene u kojima se jako dobro snalazi.



"Veliki talent, ali i velika ljenčina, ne želi on to i stalno ga treba poticat i nije on za eksponiranje, ali u pritaji vidim da bi želio. Sramežljivo bi on to, ali kad dođe pred gotovo - a neću ja to'', priča Johnny.



Pjevač kaže kako se upravo 2022. godina može svrstati kao njegov novi početak. Koncertna sezona za njega traje cijelu godinu, a i novih pjesama ima u pripremi. Uz osmijeh i zaraznu energiju Johnny nastavlja svoj put.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.