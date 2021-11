Otkad joj je dijagnosticirana multipla skleroza, Anđa Marić svojim optimizmom i životnom radošću postala je inspiracija mnogima. Sada je otišla korak dalje i ostvarila nemoguće - ponovno je zapjevala. Kako je to proteklo, pogledajte u prilogu In magazina!

Anđa Marić i brat Jerko ujedinili su snage, oživjeli legendarni bend Flare i izdali zajedničku pjesmu.

''Proveli smo ljeto skupa prvo u Mađarskoj u kući koju Jerko preuređuje i to je njegov ranč. I on mi je puštao svoje pjesme i stalno me nagovarao da radimo nešto, ali ja sam imala uvjerenje da ja to više ne mogu'', priča Anđa.

Ali Jerko nije odustajao.

''Ja sam joj reko da se nema čega bojati, da stvarno ima lijep glas i uopće joj se zapravo nije ni promijenio, rekao sam joj da sam ja s njom, da imamo studio, sve, da idemo polagano pa ćemo vidjeti'', priča Jerko.

I onda je Anđa napravila nemoguće, a osjećaj je bio sjajan.

''To je kao kad stojimo na visokoj stijeni i čini nam se da ne možemo skočiti i onda se baciš u nepoznato i nagrađen si kada toneš i znaš da ćeš uskoro isplivati, bilo je predivno'', priča Anđa.

''Pjesma se zove ''Srce mi je na mjestu''. To je jedna ljubavna pjesma, zapravo super opisuje sve ovo jer je i meni srce na mjestu jer napokon radim sa svojim bratom'', priča Anđa.

Zajedno su zapjevali nakon 22 godine. Tada su, godinu dana nakon što je Anđa postala druga pratilja Miss Hrvatske, osnovali bend Flare koji je poharao top ljestvice. Čak su nastupili kao predgrupa legendarnoj grupi Duran Duran.

Svi obožavatelji Flaira odsad novu pjesmu mogu očekivati svaka tri mjeseca.

''Mene je ona iznenadila sa svojom energijom koliko se bori, koliko ne odustaje. Ona je simbol neodustajanja u Hrvatskoj i koliko puno osoba s invaliditetom daje nadu da se može'', priča Jerko.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

