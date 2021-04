Otokar Levaj vjerojatno je najsretniji hrvatski umirovljenik. Uživa u trećem braku s ljubavi iz tinejdžerskih dana, živi na uvijek sunčanoj Floridi, a kao šlag je stigao i najljepši poklon za 78. rođendan.

Ovaj mjesec Otokar Levaj imao je mnogo razloga za slavlje. Proslavio je 78. rođendan, za koji je dobio i najljepši mogući poklon - američko državljanstvo. No nije sve prošlo glatko.

''Moja odvjetnica je kasnila pa su me pitali možemo li početi bez nje, ja sam rekao da nema problema. Pitaju me kako se zovem, ja kažem Otokar Levaj, on gleda u papire i kaže, ne, vi se ne zovete Otokar Levaj, vi se zovete Otokar Rehnicer. Dobro, kažem ja, to je moja majka, bio je Drugi svjetski rat, moji roditelji su se vjenčali tek '48. godine. On kaže: 'Dokažite da se zovete Otokar Levaj.' Ja kažem: 'Pa imam zelenu kartu, putovnicu, vozačku dozvolu', a on kaže: 'Ne, ne, na papiru to ne piše.' Uglavnom, rekao mi je da moram promijeniti prezime ili ako neću, da je naš razgovor završen. Ja sam potpisao da mijenjam prezime u Levaj i onda sam pod tim drugim prezimenom odgovarao na pitanja'', prepričao je Otokar cijelu situaciju.

Tri tjedna kasnije upriličena je svečana ceremonija. Za dva tjedna dobit će putovnicu.

''Trenutačno se osjećam kao najsretniji hrvatski umirovljenik. Nemam uopće nikakvih briga osim što mislim na svoje u Zagrebu, to je ono što mi nedostaje u sad ovim koronauvjetima'', govori Otokar.

Što se tiče ljubavi, on smatra da joj uvijek treba dati šansu bez obzira na godine ili bilo što drugo.

''Dok volite, dotle živite. Apsolutno, ako imate s kim biti u ljubavi, onda je to savršeno'', zaključio je.

Glumac se 2015. odselio iz Hrvatske u SAD. Razlog je bila ponovno probuđena strast s ljubavi iz mladosti Dunjom Bedenko, koja je mirovinu dočekala u gradiću Bradentonu na Floridi.

''Dunja i ja računamo na još jedno 20 godišnjica. Idem na to da preteknem Manolića ili princa Philipa, ali do 98 otprilike'', zaključio je glumac.

Inače Dunja i Otokar ispisuju jednu od najromantičnijih ljubavnih priča na ovim prostorima. Nakon što je postao udovac, preko društvenih mreža Otokar je pronašao svoju srednjoškolsku ljubav Dunju Bedenko. Našli su se, ponovno zaljubili i gnijezdo svili u Bradentonu na Floridi.

''Ljubav u sedamdesetima? Da ste me to pitali prije 20, 30 godina, rekao bih: 'Molim, ljubav u sedamdesetima?' A danas kažem - ljubav u sedamdesetima je fantastična. Tim više što se znamo pedeset godina, nekadašnji mladenački zanos pretvorili smo u zrelo prijateljstvo. Nije to platonski'', priča glumac.

''Mi se nemamo oko čega svađati, već se družiti, pomagati, savjetovati, paziti, podsjetiti'', objasnio je Otokar u jednom od ranijih intervjua.

