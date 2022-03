Izbor za najljepšu mamu Hrvatske se bliži svojem vrhuncu. 18 kandidatkinja prošlo je u finale koje će se održati u lipnju u Šibeniku. Višemjesečni je to projekt, a osnovna ideja je promovirati majku kao stup obitelji i društva. Među majkama iz cijele Hrvatske na ovom izboru su i Antonela, Daria i Katarina. Otkrile su nam zašto su se prijavile, što za njih znači majčinstvo te imaju li tremu zbog nadolazećeg finala.

Peti jubilarni izbor "Najljepša mama Hrvatske", ušao je u svoju finalnu pripremu. Nakon održanih online castinga, odabrano je 18 mama koje će zablistati u Šibeniku 7. lipnja.

''Općenito me privuku stvari koje nose jednu dobru energiju ili koje same po sebi imaju jednu dobru svrhu, a ovakvo natjecanje ima i jedno i drugo. Općenito me takve stvari privlače.", govori Katarina Vrca iz Sinja, natjecateljica u Dijamant kategoriji izbora za NMH.



"Suprug i ja smo baš gledali IN magazin, bila je reportaža od prošlogodišnjeg izbora za Najljepšu mamu. Kad sam vidjela o čemu se radi i koliko je to sve predivno i sama ta ideja koja se daje majkama da se predstave da pokažu svoje vještine svoje talente i da se ta dva dana urede i prošeću modnom pistom tako da sam poslala prijavu i okušala sreću", priča Daria Matošić Božan iz Splita, natjecateljica u kategoriji od 23 do 39 godina za izbor NMH.



I sreća se osmjehnula, pored stotina prijava koje su zatpale direkciju izbora, i Katarina i Daria, prošle su u finale, no pistu će dijeliti, medu ostalima, i s Antonelom Lozanić iz Kaštel Lukšića.



"Htjela sam vidjeti kako će ovo izgledati, da vidim dokle ja to mogu. Nije to da ja sad želim biti naj mama, jer smatram da svaka mama je posebna. Ja osobno poznajem mnogo mama koje zaslužuju vrhunsku ulogu i za mene je majka jednostavno kraljevska uloga i smatram da sam počašćena od dragog Boga šta sam dobila tu priliku dva puta biti mama", kaže Antonela Lozanić iz Kaštel Lukšića, natjecateljica u kategoriji od 23 do 39 godina za izbor NMH.



Ovaj izbor prikazuje majku kao stup obitelji i društva, a ovim natjecanjem promoviraju se druženje, turizam, običaji, kultura, ali i povezanost ljudi diljem zemlje. Antonela gradi uspješnu karijeru u telekomunikacijama, Katarina je učiteljica razredne nastave, dok je Daria magistra pedagogije i hrvatskog jezika. Na oko sve različite, no spaja ih ono njima najvaznije, a to je majčinstvo.



"Uloga majke je u mojoj glavi oksimoron. To vam znači nesanicu s jedne strane, a s druge strane ostvareni san. Živiš jedan divan san iako taj san znači nekad i ne prospavane noći. Majčinstvo je zaista sve.", kaže Katarina.



"Kad postaneš majka, a to znaju sve majke, sve se promijeni iz korijena. Odjednom ti padaš u drugi plan i više nisi sebi prioritet. Tu je jedno malo biće za koje se trebaš brinuti i koje trebaš usmjeravati i izvesti ga na pravi put.", priča Daria Matošić Božan iz Splita, natjecateljica u kategoriji od 23 do 39 godina za izbor NMH.



U Krešimirovu gradu Šibeniku, mame će pokazati svoje raznolike talente - od pisanja poezije, glume, pjevanja, plesa, ali i sportskih vještina. No ono što im nije svakodnevnica jest - hod po pisti.



"Kad sam imala 10 godina i kad sam bila na školskoj eskurziji na Bjelolasici i baš sam bila izabrana za miss Bjelolasice, to je bilo moje prvo iskustvo'', otkriva Daria.



"Nisam se nikad prezentirala u tom smislu, ja sam više onako introvert, samozatajna, onako više umjetnički tip, volim pisati"



"Totalna mi je nepoznanica, ali ne plašim se ničega, ljudi smo, griješimo, šta god bude bit će meni je bitno da idemo i da se zabavimo", priča Antonela Lozanić iz Kaštel Lukšića.



A to je i najvažnije, da se mame malo opuste i barem dva dana u godini nakratko zaborave sve životne brige u kojima one vode glavnu riječ. Tko će biti nova Najljepša mama Hrvatske, doznat ćemo za 2 mjeseca.

