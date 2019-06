Poražavajuće statistike govore da svaki treći brak u Hrvatskoj završava razvodom. Izuzetak nisu ni poznati parovi. Naša Anja Beneta ipak je na glazbenoj sceni pronašla one koji desetljećima dijele dobro i zlo.

"Dok nas smrt ne rastavi" - izrekli su mnogi, a onda to obećanje prekršili.

Poražavajuće statistike govore da svaki treći brak u Hrvatskoj završava razvodom. Izuzetak nisu ni poznati parovi. Naša Anja Beneta ipak je na glazbenoj sceni pronašla one koji desetljećima dijele dobro i zlo. Predstavljamo vam top 5 najdužih estradnih brakova.

Iako je svojoj vjernoj publici u pjesmi poručio da ljubav može biti iskrena i bez vjenčanog prstena, Jasmin Stavros supruzi ga je na ruku stavio još prije 43 godine. Žarku je prvi put ugledao ispred crkve i odmah je znao da će s njom provesti ostatak svog života. Nerazdvojni supružnici, ne samo da dobro i zlo dijele gotovo pola stoljeća, već su svoje bračne zavjete pred Bogom prije nekoliko godina i obnovili.

"Ja mislim da ja bez žene ne bih mogao. Ja mislim da bi se izgubio totalno. Ne bi mogao izlaziti van i sad tražiti neku drugu osobu. Imam ja i djecu već veliku i već sam dida. Mislim da to ne bih preživio", otkrio nam je Stavros.

Bez supruge bi bio izgubljen i Mate Bulić koji je svoju Zdravku upoznao još u osnovnoj školi. Za bezuvjetnu ljubav koju mu je pružala svih ovih godina, zahvalio joj je i pjesmom "Hvala ti za sve" koju joj je posvetio još 2011.

"Moj suprug mene uvijek iznova iznenadi, gane me do suza, nemojte me, sad ću se rasplakati, jer je koncert započeo mojom pjesmom", otkriva Zdravka Bulić. "Od prvog dana do dana današnjeg je uvijek bila uz mene i bila mi je najveći vjetar u leđa, mada ona nije tip koji uopće sluša moju glazbu", dodaje Mate.

Je li pjesmom svoju Sejdu zaprosio legendarni Halid Bešlić, ne znamo, no pjevaču nisu strane prosidbe na njegovim koncertima. Uz njegove bezvremenske hitove desetljećima se zaljubljuju, ali i ljubavne rastanke oplakuju, generacije. Kralj sevdaha svoju Sejdu ljubi više od 40 godina. Nikad se nije sramio priznati da mu je supruga sve u životu te da svoj bez nje ne bi mogao zamisliti...

"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženiti. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno!"

"Dok nas smrt ne rastavi" ozbiljno su shvatili i Gordana i Dražen Žanko. Možda ne od stoljeća sedmog, ali zato od rane mladosti, Gordana ljubi svojeg Žanka. Iza skladnog bračnog para već su 42 godine zajedničkog života. "To je bilo moje prvo ljeto kad su me počeli puštati da izlazim vani. I eto, on je bio na gaži u hotelu i tako smo se upoznali i tako je sve krenulo", otkriva Gordana.

Srebrni pir odavno je proslavio i bračni par Radolfi. Jedan od najvećih romantičara na domaćoj glazbenoj sceni, srce supruge Jasne zauvijek je zarobio s gitarom u ruci. U Opatiji bajnoj prije više od 35 godina.

"Od prvog dana mi je isti kao danas. Isto mi je bio zgodan, bio je mangupčić i to mi se dosta svidjelo. Lijepo je svirao gitaru, bio je dosta i romantičan", otkriva gospođa Radolfi. "Bez prave žene, to znaju svi muški, nema šanse da se održi kuća , ona je tu bila glavna. I evo sad ti javno priznajem...", nadodaje Davor.

Idelanog braka, složit ćete se, nema, kao ni, nažalost, univerzalne formule uspjeha. No kako biste i vi dočekali barem svoj srebrni pir, možda vam ovaj savjet za kraj, bude zlata vrijedan...

"Formula je samo uvijek razumijevanje, poštovanje i odnos jedan prema drugome, jer za svađu je uvijek potrebno dvoje", zaključuje Mate Bulić.

