Svaka nova sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donosi i brojna iznenađenja, pa će tako i ova sedma donijeti novu dimenziju zabave. A za to će se pobrinuti oni koji su ostavili trag oduševljavajući publiku iz tjedna u tjedan svojim nevjerojatnim transformacijama u prošlim izdanjima showa. Tko su oni i što nam pripremaju, pogledajte u idućim minutama.

Nova sezona, no već dobro poznata lica.



''Rekla sam si ovaj put da ću se potruditi da to sve bude opuštenije i da više uživam u cijelom procesu. Prvi put kad to nekako prolaziš, bude dosta stresno, pogotovo prvih nekoliko epizoda, jer jednostavno ne znaš kako stvari funkcioniraju i sad kad smo već prošli cijelu jednu sezonu, mislim da ćemo svi moći biti puno opušteniji. Veselim se transformacijama koje će mi biti izazov, ali veselim se i onima koje će biti baš dobra zezancija'', govori Katarina Baban.



''Najviše se veselim još kontinuiranom izlaženju iz zone ugode u svakom pogledu. Momenti u kojima si žena u PMS-a pa muškarac s čarapom u gaćama'', kaže Maja Bajamić u svom stilu.

''Veteran sam i izvan showa jer to godine nameću. Nema tu nikakvih očekivanja, jako se radujem druženju s nekadašnjim, reći ću, učenicima. Drago mi je što su učenici nadmašili učitelja i radujem se tome što ću im gledati u leđa'', govori Mario Petreković.



''Ne znam, nekako sam više, daj mi šta mi daš, da to mogu koliko-toliko solidno odraditi, nemam neke preference. Možda čak malo više domaćica, ajde, sad kad me već pitaš. Strahujem od toga da bih mogla izgubiti glas jer imam borbu s glasnicama, to je eventualno moment i taj odljev mi je najstrašnija stvar u cijelom procesu ove transformacije. I veselim se druženju. Druženju, baš to'', kaže Ivana Mišerić, a s njom se slaže i Saša Lozar.



''S obzirom na to da sam bio i u žiriju, jednostavno me nešto lijepo veže za ovaj show i uvijek mu se rado vraćam. Osjećaj je zasad - uzbuđenje. Veselim se stvarno svemu. U ovo vrijeme kad ima jako malo veselja, meni kao glazbeniku, kao nekom tko voli nastupati pred publikom, ovo će biti pozornica. Ovo će biti prilika da malo razveselim sebe i druge i nekako nema stvari kojoj se ne veselim'', priznaje Lozar.



''Jako mi je drago i jako sam sretan što sam dobio poziv i što za produkciju pripadam u ovih osam najboljih koji su se dosada pojavili u TLZP-u. Ne bih nikada bio žensko kad se sjetim onih lakiranja noktiju, pa stavljanja umjetnih trepavica, pa onda te malo bode pa ne možeš gledati. Jedino se veselim tome što ću ponovno imati kosu'', šali se Mario Roth.

''Super je osjećaj jer sam isprobao biti natjecatelj, isprobao sam biti u žiriju i sad opet kao natjecatelj. U svakom slučaju bilo mi je to prekrasno iskustvo. Puno sam naučio u prvoj sezoni, tako da su mi u ovoj sezoni cilj što različitije transformacije. Show me naučio strpljivosti, profesionalizmu i nekakvom zajedničkom radu'', govori Damir Kedžo.



''Uskoro ide brijanje za odljev, tome se ne veselim. A druga stvar super je ekipa i nadam se da ćemo opravdati to povjerenje koje smo dobili jer stvarno vlada baš dobra atmosfera. Znaš što, svako malo mi iskoči negdje na YouTubeu neka Lidija Bačić ili Spice Girls ili onaj pad s Bojanom Jambrošićem, tako da se to rijetko može zaboraviti, plus bio sam još u prošloj sezoni u jednoj epizodi gostujući u jednoj točki, pa imam osjećaj da ja živim TLZP cijelo vrijeme'', kaže Petko.

Zvijezde sada ipak znaju što ih čeka pa dolaze spremnije nego ikad.

Pozornica je spremna za najbolje od najboljih. A što su nam pripremili, ne propustite pogledati u nedjelju 25. travnja u 20:15 na Novoj TV.



Mario Petreković, Saša Lozar, Damir Kedžo, Dalibor Petko, Ivana Mišerić, Mario Roth, Katarina Baban i Maja Bajamić izvlače svoje najjače plesne, pjevačke, glumačke i imitatorske adute i spremni su za ulazak u transformator, smijeh, zabavu i najjače glazbene brojeve.

