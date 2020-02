Naizgled nespojivi, no Let 3 i Tereza Kesovija zapjevali su zajedno. Ta pomalo neobična suradnja rezultirala je novim ruhom pjesme ''Sam u vodi'', koja je odmah nakon izlaska ostavila obožavatelje u čudu, a komentari na društvenim mrežama pršte od hvalospjeva. Kako je došlo do ove suradnje te kako su riječki rokeri upoznali našu pjevačku divu, pogledajte u našem videu.

Ovako to zvuči kad zajedno zapjevaju glazbena diva Tereza Kesovija i rockeri iz Rijeke Let 3. Radi se o pjesmi ''Sam u vodi'' koja je nakon 31 godine dobila novu verziju.

''Htjeli smo obnoviti tu pjesmu jer je pjesma još uvijek jako dobra, jako lijepa, htjeli smo joj upucati nekakvu novu energiju i onda smo se sjetili Tereze i pitali smo je da l' bi ona to htjela. I naravno odmah je to pristala što nas je jako razveselilo. Tereza i Prlja su se jako dobro razumjeli u studiju i mislim da su fenomenalno otpjevali'', kaž Damir Martinović Mrle.



Iako je na prvi pogled njihova suradnja neobična, čestitke posljednjih dana samo pristižu, a o pjesmi govore svi.

Zanimljivo, jako zanimljivo iako nisam znala što me baš čeka, kad sam poslušala pjesmu rekla sam to je malo komplicirano, moram ja vidjet što ću s tim. Pa sam došla u studio i odjednom mi ništa više komplicirano nije bilo samo stilski sam morala sebe dotjerati, a tu mi je pomogao Prlja'', rekla je Tereza Kesovij.

Zbog svega su potekle i suze, i to ne samo kod obožavatelja.

A diva šansone i dečki iz benda prvi su se put upoznali prije 3 godine na dodjeli Porina. Tereza je bila dobitnica za najbolji album zabavne glazbe “Oči duše”.

''Ja si nisam mogao dozvoliti bili smo stol do stola, kad sam vidio da je Tere dobila Porina, ja sam rekao - pa ne može Tera jedna takva dama izaći sama na pozornicu, pa sam joj tako kleknuo, uzeo rukicu, poljubio je i odveo'', prisjeća se Damir Martinović Mrle.

Uskoro će Tereza ponovno u studio, no ovog puta radi se o jednoj međunarodnoj suradnji.

''To je isto jedna lijepa priča sasvim drugog karaktera, naravno. Možda zbog toga što je to napisao jedan Irac s adresom u Londonu koji je eto, mene tamo čuo u nekoj pjesmi pa je rekao - ja želim da ta žena pjeva moju pjesmu'', priča nam Tereza.

Prije toga uživo ćemo je moći čuti s grupom Let 3 na Antivalentinovu 15. veljače u Boćarskom domu. Dečki su zato u središtu grada izveli malo zagrijavanje, i to doslovno.

''Brinem za svoje tijelo da bude što ljepše i što izdržljivije, treba izdržati sve te silne koncerte i eto'', govori Mrle.

A na Antivalentinovu će snimiti i videospot za pjesmu ''Sam u vodi''. Stoga ne propustite biti dio ove priče.

