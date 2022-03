Nage zvijezde na naslovnicama poznatih časopisa više odavno nisu tabu. Dapače, te su fotografije poput umjetničkih djela, a o nekima od njih i danas se govori. Britney Speras, Jennifer Aniston, Rihanna, ali i Severina, samo su neke od zvijezda koje su se usudile stati pred fotoobjektiv potpuno gole. Tko se sve u posljednjih 30 godina skinuo za popularnu naslovnicu i zašto to danas više nije kotroverzno, otkriva Ivana Nanut.

Fotografija je na društvenim mrežama u nekoliko sati prikupila više od pola milijuna lajkova i izazvala lavinu komentara na račun nagih pjevača. Iako bi to prije nekoliko desetaka godina bio kontroverzan potez, danas je posve uobičajeno da najveće zvijezde staju pred fotoobjektive potpuno gole. Upravo te fotografije postale su umjetnička djela I kultne slike o kojima se godinama govori i kojima se divi.



''Ljudi zaboravljaju da erotika može biti i u očima, da ne moraju biti dobre noge ili guza da se napravi erotika. Tko zna, zna, tko ne zna , ne zna'', objašnjava fotograf Ivan Balić Cobra osvrnuvši se na fotku Severine za Elle.



Sa skidanjem pred filmskim kamerama glumica Sharone Stone nikada nije imala problema, a u jednom od najiskrenijih intervjua u 57. godini stala je pred fotoobjektiv potpuno gola kako bi ovjekovječila naslovnicu Harpers Bazaara. No većini glumaca njihovo je tijelo alat i nemaju problem sa skidanjem pred kamerama, što je priznao i Goran Bogdan, kada je pozirao potpuno gol za potrebe izložbe.



Prije više od 40 godina nastala je kultna fotografija na kojoj John Lenon leži gol pokraj svoje supruge Yoko Onno. Rolling Stone objavio je fotografiju kada je Yoko bila udovica, a svijet je oplakivao legendarnu zvijezdu. Fotografija je dokumentirala posljednje sate slavnog para zajedno, a možda i prikaz njihova posljednjeg poljupca.



''Zašto seks prodaje? Zato što povezivanje proizvoda, usluga, osoba sa seksualnošću. odnosno sa tim osnovnim nagonom, osnovnom potrebom, a to je seksualnost. Reagiramo nesvjesno na sve što nam je poželjno, ugodno, što nam je atraktivno'', objasnio je Boris Blažinić.



I dok njihova poznata lica donose milijune, najviše prašine podigle su kada su skinule sve sa sebe. Naslovnica GQ-a s golom Jennifer Aniston smatra se jednom od najboljih, a pjevačica Rihanna, kao I Kim Kardashian, imaju po nekoliko nagih naslovnica.



''Ova se slikala gola pa šta ovo, šta ono? Međutim kao i sve drugo s godinama se ta situacija smirila i postalo je praktički normalno od onda pa do danas'', smatra Ivan Balić Cobra.



Obnažiti se više nije nikakva novost. Ovaj trend su već odavno prihvatili svjetski poznati sportaši, glumci I pjevači.



Prije trideset godina, trudna Demi Moore, potpuno gola, pozirala je pred objektivom Annie Leibovitz za naslovnicu Vanity Faira. Ovaj trend objeručke su prihvatile I druge poznate trudne dame.



'Malo mašte moramo ostavit onome tko to gleda, tko uživa u tom. nek si sam zamisli ostatak'', govori Cobra.

I dok u Hrvatskoj objavljivanje ovakvih fotografija još uvijek nije uobičajeno, svoju nagu naslovnicu Severina je imala još prije 10ak godina.



"Mislim da je kod većine žena glavni razlog , bez obzira da li su profesionalke ili domaćice, da je glavni razlog radoznalost. "Ja isto hoću vidjeti kako ja mogu izgledati'', smatra Cobra.



U društvu koje još uvijek na golo ljudsko tijelo gleda kao na predmet srama, hrabro je razodjenuti se i stati pred objektiv, sam, bez oklopa, baš onakav kakav jesi.

