''Plave ulice'' novo je ime na domaćoj glazbenoj sceni. Zagrebački bend na tragu dobrog starog novog vala upravo je objavio prvi singl o pravoj i neuništivoj ljubavi. U pjesmi "U moru istih" snage su udružila čak dva montažera, čija se imena kriju iza vrlo uspješnih projekata Nove TV. O čemu je riječ, pogledajte u prilogu In magazina.

"Masterchef", "Supertalent" ili pak "Farma" samo su neki od uspješnih projekata Nove tv gdje su svoj doprinos dali montažeri Zorana Rajić i Ognjen Ogi Mihovilić . Ipak, ovog puta svoje su kreativne snage udružili u montaži jednog glazbenog spota. No, ne bilo kojeg već onog za prvi singl Ogijevog benda "Plave ulice" koji je upravo zasjao na hrvatskom estradnom nebu.



"Spot je izmontirao Ogi, ali nekako taj montažerski duh ti ne da mira pa sam naravno morala doći i vidjeti. I, znaš uvijek moraš dati neku sugestiju , malo daš svoj tač u taj videspot.", govori Zorana Rajić.



"Zorana je školovana montažerka, ja sam priučeni montažer i Zorana tu naravno ima pravo da dođe u montažu i kaže - gle Ogi ovi rezovi ti ne valjaju, moramo to malo popraviti'', govori Ognjen Mihovilić.



Kolegica Zorana osim u montaži, Ogiju se pridružila i u videospotu.



"Moja supruga za koju je pjesma pisana nije u spotu zato što nije htjela biti u spotu i onda sljedeća stanica je bila nazvati Zoranu , kolegicu koja već ima glumačkog iskustva. ", objasnio je Ognjen.



"Glumila sam po hrvatskim serijama, a ovo je jedno posebno iskustvo zato što prvi put glumim u glazbenom spotu svoga prijatelja i zato je bilo još više posebnije.", kaže Zorana.



Iako mu je u radnoj knjižici upisano zanimanje videomontažer, snimatelj, redatelj i novinar, Ogi je u srcu ipak oduvijek bio glazbenik .



"Glazba je broj 1 kod mene. Znači, prvo je bila glazba, a onda montaža. Igrom slučaja se glazba uopće desil . Zakasnio sam u trećem razredu na sat glazbenog i onda me profesor prozvao , naravno dođi mali pšed ploču. Koja su ovo tri tona? I ja odsviram i bubnem nesto. Igrom slučaja bila su točna tri tona, Dobro mali, od sutra si u tamburaškom orkestru , ja dobro ok, i tu je sve krenulo. Znači, od trećeg osnovne sam ja tambura , a kasnije i gitara.", ispričao je Ognjen.



Iako je glazba njegov život od malih nogu, ideja o izdavanju prve pjesme i osnutku "Plavih ulica" tek sada dogodila se sasvim slučajno.



''Montirao sam spot od Lidije Bačić i njezin producent i manadžer Fayo je došao provjeriti zadnje rezove, i dođe u studio i gleda gitare okolo i pitaj dobro, kaj je ovo? Tko si ti? Ja kažem ja sam montažer koji se bavi malo i glazbom. Pa daj da čujemo, imaš neku pjesmu? Ja njemu pustim dvije, tri stvari i on kaže, čujem Haustor, čujem Aerodrom i čujem zagrebačku spiku, idemo to objaviti. To mi je jako imponiralo i onda sam nekako htio napraviti posvetu Zagrebu, pa je ime Plave ulice došlo od tamo.", kaže.

Kao šlag na torti već je stigao i prvi ugovor s izdavačkom kućom.

''Meni je to ostvarenje sna i sad samo dalje, samo naprijed i pripremamo nove stvar. Osim imena Plave ulice koja je posveta Zagrebu, imamo i pjesmu koja će biti posveta Zagrebu. Zvat će se "Zagreb, ti i ja", kaže.



Upravo s njom namjeravaju se predstaviti i na Zagrebačkom festivalu. Čini se da je Plavim ulicama granica samo plavo nebo .



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Beckhamov nasljednik prepustio se strastima s lijepom manekenkom koja je u gotovo nevidljivom bikiniju ukrala sve poglede +20

Slučaj Novaka Đokovića potaknuo je glasine o lošem odnosu njegove supruge i majke, nisu se uspjele složiti ni u najtežim trenucima +26