Saža Lozar obožava blagdansko vrijeme. Tada se osjeća još bližim svojoj obitelji, a kraj godine često koristi i kao svojevrstan rezime proživljenog. Na čemu je posebno zahvalan u 2021. i što ga je potaknulo da otpleše slavljenički ples, otkrio je Jeleni Prpoš za In magazin.

Koliko god ova godina bila turbuletna, sada kada je na zalasku te kada o njoj razmišlja, Saša Lozar ocijenio bi je s vrlo dobar. Objavio je tri nove pjesme, pobijedio u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', putovao u Egipat, obilježio 16 godina braka te sada izdao novi album.



Izlazak dugoočekivanog ''Sna'' proslavio je na sebi svojstven način. Plesom čije je korake teško ponoviti.



''Baš je to bilo za jednu takvu vrstu slavlja. Ok, bilo je tu i malo cuge, narezaka, torte. AL TO JE bio jedan veliki dan i pravi razlog za ovako se blesavo ponašati i rasplesati'', priča.



I baš kako i naslovni singl kaže, ali i album, njegov glazbeni put mu je ostvarenje sna. Svoj treći album najavljuje i pjesmom Daleko od raja, koja je, kako opisuje Saša, prava plesna bombica.



''Živiš svoj raj, nekad da, nekad ne. I privatno i poslovno. Nekad si blizu, nekad daleko. Danas je teško biti stalno u raju, ako si stalno u raju, onda imaš dobrog dilera'', priča Saša.



Njegov raj prvenstveno je njegova obitelj. Dio nje je i Sašina malena nećakinja kojoj često posluži kao model, čak i za šminku.



''Ona u mobitelu od mog buraza ima stotinu videa gdje ima influence šminkice, ona voli pričati na engleskom, a ima 4 godine, ja u kuhinji, i, ona kaže meni, be careful with the tears and onions'', prepričava Saša.



U krugu obitelji Lozar će provesti i nadolazeće blagdane te im se zato svake godine iznova iznimno veseli.

''Kad krene 1.12. imaš taj osjećaj hektike, ludila, hoću li stići pa se svega nakrca. Onda dođe period kad je Božić, Badnjak, kad to sve prođe do Nove godine i to je osjećaj kao da lebdiš. I imaš taj dojam blagdana i jedva čekam da se to dogodi'', priznaje Saša.



I ovom svestranom pjevaču i radijskom voditelju, blagdani su nezamislivi bez darivanja. Ne mora to, kaže, biti nešto skupocjeno. Važno je da je birano srcem.



''Ja sam jedan od onih koji već dobrih par tjedana imam poklone spremne za ljude. To sve riješim ranije. Nekako imam tu notu za čut kroz godinu kad ljudi kažu da im se sviđa i onda to iskoristim u pravom trenutku'', priznaje.

Ovo predbožićno vrijeme idelno je i za Sašinu pjesmu u duhu blagdana. ''Hej, Badnjak je'' nastala je prije dvije godine, a snimanje videospota u Slatini i dalje jasno pamti.



''Led ledeni. Nikad mi nije bilo toliko hladno u životu. Baš sam se pitao hoću li sve to izdržati, i dečki svirati vani, ja pjevati, ali je toliko bilo dobro, ta vedrina Slavonije i ti ljudi toliko su bili sretni da shvatiš da male stvari ljude razvesele'', kaže.



Ova anegdota tek je jedan dio Sašina takozvanog Glazbenog adventa, igre riječi s društvenih mreža, unutar koje ovaj glazbenik prepričava različite dogodovštine sa snimanja spotova, koncerata i tako svojim pratiteljima nudi i drugu perspektivu svoje glazbe.

