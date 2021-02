Na zagrebačkom glavnom trgu održan je Zeleni event u organizaciji platforme Green.hr s ciljem promocije važnosti očuvanja prirode i prikupljanja sredstva za ekološke akcije ovog proljeća.

U posljednjih godinu dana mnogi su se prioriteti promijenili pa nas tako danas češće usrećuju doista malene stvari. Našim zvijezdama bilo je dovoljno tek malo sunca i jedva dočekani event na otvorenom.

"Fali druženja, meni pogotovo jer sam taj tip koji voli sretati ljude tako da su me ova inicijativa i ovaj event stvarno razveselili i rado došla. A i vrijeme je poslužilo", izjavila je glumica Mirna Medaković Stepinac.

"Moram priznat da mi je malo panika. Uvijek vidim samo četvero istih ljudi, ali nekako mi je drago, na otvorenom smo, sunce je", priznao je komičar Ivan Šarić.

Jedini problem bio je izvući se iz pidžame ili trenirke, koje su, čini se, postale zaštitni znak lockdowna.

"Sad kad sam napravila jedna čistku ormara, dosta sam stvari koje nisu za svaki dan, jednostavno maknula i stavila negdje drugdje. Tako da velik dio ormara sada zauzimaju udobne stvari, trenirke, topla roba, veste, majice i sad da mi netko kaže da se trebam spremiti za nešto, moram priznati da bi mi malo trebalo. I ne znam jel bi bila sprema i je li bi se osjećala dobro u toj odjeći", priznala je glumica Ana Begić Tahiri.

Pokušao sam tijekom prvog lockdowna, kada sam stvarno bio previše u pidžamama, sam sebe natjerati da se obučem, da stavim neku košulju. Tako da bih po stanu hodao u košulji donekle sređen", otkrio nam je Ivan.

"Mi koji volimo modu, volimo i se redovito oblačiti u trenirke. Iako samo bili komentirali da se i dalje trudimo svakodnevno odlaziti na posao sređeni i držati se tog nekog ritma da smo ili u odijelu ili u trapericama s blejzerom", izjavio je modni dizajner Marko Šabarić.

Bijeg na neko druženje na zimskom suncu i više je nego potrebno posebno roditeljima, za koje je ovo bila izazovna godina.

"To su bile promjene raspoloženja u stotinkama. Ali malo smo se zbližili", otkrila je Ana.

"Učimo se toleranciji i strpljenju u vremenu kada smo suprug i ja skoro od 0 do 24 skupa jer on radi od doma. To je izazov u svakom smislu", sa smiješkom je priznala Mirna.

A ako smo nešto naučili u posljednje vrijeme, to je da doista treba odmor. Zato su naše zvijezde dale svoj potpis za zelenu platformu Green.hr.

"Zapravo, pozivamo ljude da se svojim potpisom na neki način obvežu prvenstveno sebi, a ne nekom drugom, da će pokušati afirmirati zelene navike u svoj svakodnevni život. U ovom prvom kvartalu afirmiramo "reuse" vrijednosti kako da određeni predmetima produžimo životni vijek, kako da odjeću koju imamo kombiniramo, a ne kupujemo novo i kako da od ostataka hrane napravimo novo jelo", objasnio je osnivač platforme Green.hr Vinko Filipić.

"Ne možemo očekivati od vlada i nekih velikih organizacija da učine sve, a mi ništa, tako da uvijek pokušam krenuti nekako od sebe", izjavio je Ivan.

Za svaki potpis koji podrži greenspiraciju putem online aplikacije donirat će se pet kuna za ekološke akcije koje će se realizirati ovog proljeća.

