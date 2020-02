Vodimo vas iza kamere najpopularnije humoristične serije u regiji. ''Lud, zbunjen, normalan'' snima se već više od deset godina, a glumci se nerijetko čak i okrenu kada ih netko pozove njihovim televizijskim imenima. Naša Ivana Nanut doznala je kako je izgledalo snimanje prve epizode, koliko ih se poistovjećuje s njihovim likovima te zašto je kafić San Remo omiljena ruta sarajevskih taksista.

Humoristična serija "Lud, zbunjen, normalan" nasmijava gledatelje diljem regije već više od 10 godina. Na njoj su odrastale generacije, a Fazlinovići su postali najpoznatija televizijska obitelj, čije nas nove epizode uvijek iznova nasmijavaju i vesele.



"Mislim da će "Lud, zbunjen, normalan" ne samo u mojoj karijeri, nego u svim našima, ona će nas obilježiti jer ovo će se gledati još jako jako dugo", smatra Moamer Kasumović.



"Ima fanova serije koji se nisu ni rodili kad smo počeli snimati i omladina, mladi ljudi koji nisu filmomani, mene dosta publike nije vidjelo u teatru jer su kasno rođeni. Poistovjećuju me s Izetom, vjerojatno ne znaju nikako se zovem", zaključio je Mustafa Nadarević.



Tarik Džinić, Džebra

"Čini se kad je prva sezona krenula, imao sam 11 godina, nekako to je bio put k najvećem usponu i bio sam u godinama kad sam bio opčinjen", priznao je Tarik Džinić.

Što se samog scenarija tiče, glavni krivac za sve dobre i smiješne trenutke u seriji ''Lud, Zbunjen, Normalan'' jest Feđa Isović, koji je, pak, sam osmislio i napisao sve nastavke ove uspješnice.



"Prvog dana kolko se sjećam ova kuhinja mi je bila prva scena. Izet me je ovdje učio da budem frajer baš se sjećam tu scenografije, ja šećem kao drvena metla i to je bio prvi kadar probijanja leda. Čovjek pamti nepredviđene situacije ili ono kada je nama glumcima bilo nešto smiješno, samo nama i nikom drugom jer kad radimo po 12 sati histerija radi svoje, tako da pogledaš se s kolegom i umireš od smijeha. Tako se dogodilo s Milanom Pavlovićem, ja trebam otvoriti vrata i on reći "Ukmaja Vrnićkova' iliti žena lakog morala, iz Ukrajine, meni je to bilo toliko smiješno da smo se toliko smijali da nas je redatelj zamolio da uzmemo deset minuta pauze", prisjetio je Moamer.



Pri pisanju scenarija za prvu epizodu serijal je prvo nosio ime "Dobri momci". Naziv je ubrzo promijenjen u "Lud, zbunjen, normalan", a ostalo je povijest.



"To je kako kaže Feđa Isović, talentiraini čovjek koji piše seriju, ono što je po meni dragocjeno u toj seriji iako je humoristična, ima opći komični plan koji je na našim prostorima, to je nešto što ljudi vole. Na dnevnoj bazi su anegdote u ovoj seriji, ne štedi se nikoga, često bi se u seriji pojavljivali oni koje smo spočitavali kad bi se javili. u drugoj bi ih epizodi još više gazili", izjavio je Emir Hadžihafizbegović.



Upravo zato turisti pri dolasku u Sarajevo taksiste često traže da ih odvezu u slavni kafić "San Remo". Njima je ta vožnja - omiljena.



"Više puta, mnogo puta, mi se dogodilo da mi taksista ispriča kako ga je netko pitao iz Zagreba ili Splita, Crne Gore kada bi došli u Sarajevo pa tražili da ih vozi u San Remo, poneki ih provoza pa im prizna da nema San Rema", izjavila je Tatjana Šojić.



Ekipa serijala uživa popularnost i kod starih i kod mladih, obožavatelji su na svakom koraku te im se čini da je život u seriji Lud, Zbunjen, Normalan postao stvarniji od njihova pravog života.



"90 posto slučajeva ljudi su divni, hoće se s tobom fotografrati ili te upoznati. To je jako lijepa stvar jer je lijepo kad ti priđu ljudi i kažu da smo mi jedina stvar koja ih nasmijava i uveseljava u životu", priznao je Moamer.



