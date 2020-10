U malenim mjestima uvijek se rađaju najintrigantnije priče, a tako je i u Dizmovu iz naše serije Dar Mar.

Sada je vrijeme da upoznate Grobove, jednu prilično osebujnu obitelj. Oni drže pogrebno poduzeće, a pobrinut će se i da u Dizmovu ne bude dosadno. Nad njihovo su se poduzeće nadvili tamni oblaci i posao im sve lošije ide.

"Vrlo uzaludno jer u Dizmovu vlada dugovječnost, slabo ljudi umiru i to zapravo ne bi trebali reći za javnost jer bi mogla biti velika navala na Dizmovo. Svi koji su blizu umiranja mogli bi doći ovamo i tu ne bi umrli i što ode posao", našalio se glumac Draško Zidar koji glumi Dalibora Groba.

Mama Violeta ima najbolji frizerski salon u mjestu pa se Grobovi ipak ne trebaju brinuti za budućnost.

"Jako mi dobro ide, vrlo sam ambiciozna, imam neke ideje, neću ih sada otkrivati jer odmah će me izimitirati, znači čuvam za sebe i vidim dobru budućnost, za razliku od mog supruga", kaže Ankica Dobrić koja glumi Violetu Grob.

No mještani Dizmova možda ne prepoznaju njezinu viziju.

"Malo su primitivni, nažalost, ali što ćemo, to se ne može promijeniti. U mom salonu se uvijek trača, ja to inače ne radim nikada, ne daj Bože. Ja sam više kao psihijatar, ja dam neki dobar savjet, ali čujte nemamo sad mi tu neku ustanovu, gdje bi se ljudi mogli ispovjedati, pa onda dođu kod mene. To je sve u redu", zaključila je.

