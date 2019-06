Jasna Zlokić, Thompson, Dražen Zečić, Ivana Kovač, Miroslav Škoro samo su neke od glazbenih zvijezda koje su oduševile splitsku publiku na ovom koncertu za pamćenje. Osim što je bio humanitarnog karaktera, organizatori su legendi hrvatske glazbe, Miši Kovaču dodijelili nagradu za najpopularnijeg izvođača svih vremena.

Prava euforija vladala je u nedjelju Poljudom. Na pozornici su se izmjenjivala najveća imena hrvatske estrade koje je publika ispraćala ovacijama.



''Ajme velika čast, nikad nisam bila na Poljudu, prvi put, nikad ni na utakmici, a volim Hajduk od djetinjstva. Zaista je to jedan lijepi doživljaj, meni nezaboravan'', rekla nam je Jasna Zlokić.



''Ovo je veliki povijesni koncert, ovo je koncert kojega ja ne pamtim dosad, u ovakvom sastavu s ovakvim pjesmama. Ovo je najveći skup glazbenika, otkad smo snimili pjesmu ''Moja domovina'', smatra Matko Jelavić.

''Ja sam nastupao i kao nogometaš. To je bilo predivno, lipše nego pjevač. Kad dođem gledat Hajduka prisjetim se tih nastupa svojih i vrlo emotivno djeluje na mene kad dođem na Poljud'', priča nam Marko Perković Thompson.

Posebno priznanje na koncertu je dobio Mišo Kovač - koji je proglašen najpopularnijim pjevačem svih vremena na ovim prostorima. S obzirom da se Mišo trenutno nalazi na odmoru gdje se priprema za koncerte nagradu je primila njegova kći Ivana Kovač.



''Da se zahvalim njegovoj publici, što su uz njega, što ga čine sretnim jer kad je on sretan ja sam sretna, samo sam to htjela reć'', zaključila je.

Ivani se na pozornici pridružila i kći Elena na što je mama bila jako ponosna.



Umjesto Miše je megahit "Ako me ostaviš" otpjevao Dražen Zečić, koji nikad nije krio da se pjevanjem počeo baviti zbog Miše Kovača, a to je izvedbom itekako i pokazao, te podigao Poljud na noge.



''Ja sam Miši zahvalan, zato što je Mišo još davno uzeo moj tekst, Dušan Šarac je napravio glazbu i na taj način mi otvorio put, mogao sam lagano okolo ići i kad me netko pita s gitarom što ću, što ja imam iza sebe, kažem Mišo uzeo pjesmu, onda me ništa nisu pitali, mogao sam i revat'', otkrio nam je Dražen Zečić.

A Zeko kako ga mnogi zovu za Splićane je zapjevao i pjesmu ''Ima li nade za nas''. No ovaj put umjesto Anđele pridružila mu se kolegica iz pratećeg benda.

Erupcija oduševljenja nastala je i kad je Miroslav Škoro zapjevao ''Ne dirajte mi ravnicu''. Pjesma je to koja je nastala prije 30 godina, a to će se obilježiti i na poseban način.



''Napravljen je već jedan koncert s Filharmonijom, zborom Ivan Goran Kovačić i 1000 tamburaša, nadam se da ćemo to do kraja ljeta izvesti barem još 2 puta. Ta pjesma zaslužuje da ju se obilježi jer svima je nama u neko vrijeme značila puno'', rekao nam je Miroslav.

A mnogi su se pitali nastupa li to možda predsjednički kandidat.



''S kandidaturom je još uvijek sve pod kontrolom koliko ja čitam. Jednom zgodom je pokojni Arsen Dedić jako dobro odgovorio kad su ga pitali kako je, on je rekao, čitao sam u novinama, da sam dobro'', prisjetio se Škoro.

Publiku i prijatelje razgalio je Milo Hrnić. Njegova pjesma Dobro večer prijatelji ponovno je na top ljestvicama no u izvedbi klape ovaj put.

Ja sam uglavnom zadovoljan jer se to nije dogodilo samo na ovoj pjesmi, na nekoliko pjesama iz mog Koncert je humanitarnog karaktera jer sav prihod namijenjenUdruzi zavoda za Urologiju KBC-a Split za kupnju laparoskopskog stupa.

