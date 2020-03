Serija ''Na granici'' proglašena je najboljom serijom godine, a možemo se pohvaliti i najboljom emisijom godine te najboljom TV voditeljicom. Čestitamo kolegama i svim dobitnicima!

Gledatelji su odlučili. Provjereno je najbolja TV emisija. Već 13. sezonu svakoga četvrtka istražuju teme važne za javni interes, ali i objavljuju društveno osjetljive priče zbog kojih se građani angažiraju kako bi pomogli drugima. Zato su katkad prva adresa na koju se ljudi obraćaju.

''To je naša uloga. Mi smo novinari zbog toga i radimo taj posao da ukažemo na probleme, da te probleme tjeramo do kraja da ustrajemo u tome. Da, nekada nas prozivaju da smo policajci, da smo suci. Ne bih rekao da smo to jer ipak postoji viša instanca, ali mi smo ti koji ukazuju kad nešto u društvu ne valja'', govori Mato Barišić.

Urednica istraživačkog magazina Nove TV Ivana Paradžiković osvojila je prestižnu nagradu Zlatni Studio među tri finalista u kategoriji TV voditelj/voditeljica.

''Ja sam bila potpuno iznenađena i nespremna. Posvećujem tu nagradu svim ženama, hrabrim ženama koje su istupile u Provjerenom. Sve velike priče koje smo radili u Provjerenom počele su na gotovo identičan način, pojedinačnim činom hrabrosti, a tu su uglavnom žene koje su istupale. Bilo da je riječ o moćnom poslodavcu, saborskom zastupniku, osvajaču olimpijske medalje ili načelniku krim policije. One su te koje su se odlučile suprotstaviti, koje su odlučile izboriti se za svoje pravo'', kaže Ivana Paradžiković.

Nagrade su dodijeljene i u kategorijama kazališta, filma, radija, glazbe. Srca publike osvojila je serija "Na granici", koja je drugu godinu zaredom proglašena najboljom TV serijom godine.

''Velika je čast, zadovoljstvo, sreća kompletne ekipe. Drago mi je što gledatelji cijene naš trud, rad, prepoznaju sve što radimo. To je nama jako velika motivacija da se trudimo i dalje'', kaže Sanja Tucman, direktorica produkcije.

Ekipa serije "Na granici" iz epizode u epizodu oduševljavala je krimi, ljubavnim i humorističnim dogodovštinama iz malog ličkog sela, a omiljeni likovi nedostaju i glumcima i gledateljima.

''Da, evo, još uvijek ljudi se sjećaju naše serije. Baš jučer sam bio u trgovini i čovjek mi je rekao: 'Pozdravi Zorku." Hvala svima koji su glasali, koji još uvijek priželjkuju da se snimi treća sezona'', kaže glumac Marko Braić.



''Zahvaljujem čitateljima koji su glasali i prošle i ove godine'', rekao je Momčilo Otašević.

