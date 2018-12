Prosinački koncert klape Intrade u Zagrebu tradicija je od 2006. godine, a ove je godine bio najveći. Desetak tisuća obožavatelja u Areni, među kojima je bio i general Ante Gotovina, uživalo je u evergreenima klape. Tomislav Bralić otkrio nam je zašto su trebala čak dva autobusa za dolazak njegove rodbine iz Bibinja.

Desetak tisuća obožavatelja klape Intrade u Zagrebačkoj je Areni u glas pjevalo hitove iz 30 godišnje karijere ove omiljene klape.



''Ma ja sam najsretniji čovik na svitu večeras. Arenu treba napuniti, mislim da je ovo večeras bio spektaktl, svima onima koji nisu bili bit će žao'', rekao nam je Tomislav Bralić.



Nakon četiri godine diskografske pauze Bralić i klapa Intrade ovih su dana objavili novi album ''Bilo je i vrime'' a u novim, ali i dobro znanim pjesmama najviše su uživali njegovi gosti iz Bibinja koji su doputovali s dva autobusa.



''To mi je obitelj. Oni bi krenuli na put pa bi ovaj svojim autom, ovaj nema gume, ovaj nema ulja... Ajte u autobus i bolje im je tako. Ne znaš ni kakvo će vrijem, oni su bezbrižni pa će večeras ići i doma. Slali su mi slike i filmove iz autobusa, to je ludnica. Taj put do Zagreba...njima je ovo samo usput'', ispričao nam je.



Svojim moćnim nastupom sve je oduševila Radojka Šverko. Iako ne voli kad je se naziva divom, ona to zaista jest. Rekli bismo da je s godinama sve bolja i bolja.



''Pa niste me slušali gospodine! Hahahaha... Ja mislim da sam prije deset ili dvadeset godina godina bila i mlađa i bolja'', smatra ova diva.



Nedavno je objavila novi jazz album i radi punom parom.



''Jako sam sretna što ovaj moj poziv, da ne izgovorim riječ karijera jer to tako gordo zvuči, karijera, ali da sam još uvijek prisutna i da još uvijek živim samo od toga'', rekla nam je.



Na pozornici je s klapom zapjevao i Tony Cetinski. Odali su počast Oliveru. Iako Tony odlično zvuči kao dio klape, to mu nikada nisu dozvoljavali, evo i zašto.



''Ma nisam, kad bi ja uvijek nadglasao sve. Ja sam prvo bio back vokal u bendu, bio sam ja u zboru u školi ali to su bili neki prapočetci. Uvijek su me profesorice voljele izdvojiti od ostalih, ajde sad ćeš ti imati solo dionicu'', prisjeća se.



Tony se sada užurbano prireprema za novu regionalnu turneju a njegova supruga Dubravka zadužena je njihovu dobru kondiciju.



''Ona će trčati ispred mene, a ja ću trčati za njom misleći da mi bježi i to će biti najbolji trening'', kaže.



Nema odmora ni za Tomislava bralića i Intrade. Sedmog prosinca nastupaju u Spalladium areni u Splitu, zatim odlaze u Istru, Za Božić su u Zadru... Gdje god dođu, ljudi pjevaju njihove pjesme od prve do zadnje riječi. A među brojnim obožavateljima našao se i general Ante Gotovina koji je sa suprugom klapu slušao iz prvog reda.



''Kad oni nešto zapamte onda je to zauvijek. Takve su te naše pisme, nisu za jedno lito, za jedno proljeće. To mi je drago. I Stina pradidova, Ispod tvoje boloture...mogu reć da su to evergreeni'', zaključio je.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

