Čini se kako je izolacija Silvija nagnala da otvori dušu i Maji prizna osjećaje. Da, da, dobro ste čuli, na Farmi se, čini se, dogodila ljubav. Silvijevo pismo, koje je Maji iz izolacijske kućice poslao po Princeu, privuklo je pozornost i ostalih znatiželjnih Farmera. Je li baš ono uzrok tenzija između Maje i Dore, zbog čega je atmosfera na Farmi napeta i zašto je Josip doživio slom kao gazda, otkrijte u našem videu.

Nakon burnog tjedna u kojem je atmosfera svakim danom bila sve napetija, došlo je vrijeme i za veliki zaokret. Na Farmi se, čini se, rodila ljubav.



"U pismu koje sam poslao Maji bilo je nešto od srca napisano toj osobi jer sam joj zahvalan. Pomogla mi je preispitati sebe i neke stvari unutar sebe kako bi ih mogao pokazivati, i što se tiče emocija i svega", izjavio je Silvio.



"Dobila sam danas pismo informativno edukativnog sadržaja iz izolacije i jako me to razveselilo", priznala je Maja.



No nije dugo trebalo da Maja otkrije i malo više detalja.

"Imali smo jedan razgovor isto, u hemoku, navečer. Navečer se obično ekipa skupi, pa obično nešto proćakulamo jedni s drugima. I onda je nakon toga, u tom razgovoru, došao i rekao da mu se ja sviđam", otkrila je Maja.



Silvijevo pismo privuklo je pozornost i ostalih znatiželjnih Farmera, osobito Dore koja ne skriva svoj animozitet prema Maji.



"To nije tipična muška reakcija i za muškarca bi to značilo da mu je stalo do žene kojoj tako nešto piše", smatra Dora.



Za vrijeme duela, Tomo i Andrijana iskoristili su priliku i pokrali Farmere, dok su se, za to vrijeme na dvoboju, oči u oči, susreli Silvio i Stjepan.



Iako je Silvio zadatak završio prvi, zaboravio je otključati gume i zbog toga, u konačnici, izgubio izazov i napustio Farmu. No ne zadugo. Silvio se, naime, pridružio Tomislavu i Andrijani na tajnoj lokaciji.



Nakon što su pretresli nedavne aktualnosti, tajni Farmeri svojem su novom pojačanju otkrili kakvu igru igraju.



Kakve će se sve igrice događati iza kulisa i hoće li tajni Farmeri, kako i planiraju, povlačiti konce u sljedećim danima, provjerite već večeras.



"Bože moj, sad ćemo tek unijeti nered u Farmu, njih je sve manje, a nas je sve više, tako da mislim da će to biti baš kaos. Opaki", zaključio je Tomislav.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.