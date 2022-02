Nazivaju je istarskom vilom, a njezinu glazbu mostom koji spaja baštinu mora s baštinom srca. Kantautorica i glumica Elis Lovrić spremna je za sutrašnji nastup na Dori, gdje će se predstaviti pjesmom "No war" koja upravo raketom leti svemirom. O čemu je zaista riječ, zna ekipa IN Magazina.



Na ovogodišnju Doru jedna pjesma stiže ravno iz svemira. I to u raketi koju je u nebeska prostranstva pokraj spomenika legendarnom astronautu Jurju Gagarinu u Puli prije nekoliko dana lansirala poznata istarska kantautorica Elis Lovrić.

"Kad je pjesma 'No war' bila gotova , ja sam zvala prijateljicu i rekla joj da imam svemirsku bombu od pjesme, na što je ona rekla baš 15 dana već razmišljam o tebi kako postoje neki ljudi u Puli koji su nedavno lansirali u raketi u nekakvoj letjelici istarske proizvode u svemir, pa zašto i ti ne bi mogla svoju pjesmu lansirati u svemir. Ja sam bila oduševljena, kontaktirali smo te ljude koji su također bili oduševljeni idejom i evo tako je pjesma 'No war' krenula bas prije neki dan u svemir..." govori kantautorica.

Sve kako bi iznimno snažna poruka pjesme "No war" stigla na što više zemaljskih, ali i nebeskih adresa.



"Poruka je nažalost jako aktualna iako to nismo mogli predvidjeti u trenutku dok smo radili na pjesmi . Govori o hororu rata i o tome što proživljava jedna pojedinac u svoj svojoj osamljenosti i ranjivosti kojom se odupire besmislju rata .Znači, poruka je vrlo jasna, a to je da imamo izbora reći ne ratu, no war!" objašnjava Elis.



Istarska kantautorica već je privukla pozornost autentičnim glazbenim izričajem kojim promovira kulturu i jezik svojeg kraja - labinsku čakavicu koja ima status nematerijalnog hrvatskog dobra. Upravo se ona na čaroban način isprepliće s engleskim stihovima u pjesmi "No war".

"Kako slušamo pjesme na engleskom , njemačkom ili talijanskom ili na bilo kojem jeziku, ne razumijemo, ali jezik emocije , jezik nota koje se prelijevaju jedna u drugu je univerzalan jer to je ono nesto iznutra sto nam vibrira , tako da sam ja jako sretna sto taj težak jezik moja materinja labinjonska čakavica je postala tako nekako melodična u mojim pjesmama i bas mi je to posebno drago", ističe.

Posebno joj je drago što je i pjesma "Brodolom", kojom se prvo trebala predstaviti na Dori, ipak doživjela drugačiju sudbinu.

"To je dokaz da se nekad neke stvari dešavaju s razlogom . Dakle, ono što se u prvom trenutku učinilo da nije baš najbolje jer sam ostala prva rezerva dalo mi je priliku da prijavim pjesmu na Šibenski festival i tamo sam odnijela prvu nagradu žirija. Eto", kaže Elis.

Bila je to njezina treća nagrada na ovom uglednom hrvatskom festivalu. No osim u glazbi, ova inače diplomirana glumica niže uspjehe i na tom polju.

"Teško je izabrati ono što mi je možda najdraže u životu , koja uloga ili koja predstava ili koji ljudi s kojima sam radila. Naravno, raditi s tri oskarovca: Dante Ferretti , Gabriella Pescucci i Vincenzo Cerami je fenomenalno. Ali, mislim da je moj najveći uspjeh to sto sam uspjela u životu raditi i radim ono sto sam uvijek željela i sanjala", priznaje.

U borbu za nastup na Eurosongu Elis kreće po treći put.

"Bilo bi predivno da je treća sreća ,ali neovisno o pobjedi želim da iz Opatije, iz Hrvatske krene ova poruka mira", govori.

Nedavno je objavila i novi album i knjigu "Kanat od mora" . Iako su stihovi izvorno napisani na labinskoj čakavici , prevedeni su i na standardni hrvatski, ali i portugalski i japanski jezik.

"To je jedan glumačko glazbeni album u kojem ima i govorenih pjesama ,a drago mi je što je u njemu pjesma Škanjet , a pjesma 'Škanjet' je glavni krivac za to što je 'No war'na Dori. Škanjet znači klupica , tko bude gledao Doru znat će o čemu pričam", poručila je Elis.

