Od velikog glumca Mustafe Nadarevića oprostila se i redakcija IN magazina, koja je s njim provela neke od nezaboravneih trenutaka.

U nedjelju nas je napustio jedan od najpoznatijih i najvećih glumaca Mustafa Nadarević.

Njegov talent i rad nagrađivani su prestižnim nagradama, a sjajna filmska i televizijska karijera trajala je do samog kraja. Možda ga mlađe generacije nisu gledale u ''Velom mistu" ili ''Glembajevima", ali su ga zato obožavale kao jednog, jedinog i neponovljivog Izeta Fazlinovića. Iako su ga na ulici često zvali Izet, Mustafa se na to ime radije nije okretao.



Glumačka legenda bila je na glasu kao veliki profesionalac u svojem poslu, uživao je pomagati mlađim kolegama dajući im savjete i potporu. Mujo ili Mujica, kako su ga prijatelji od milja zvali, bio je i ostat će omiljen glumac svih generacija.



''Ima fanova serije koji se nisu ni rodili kad smo počeli snimati i mladih ljudi koji nisu filmomani. Mene dosta publike nije vidjelo u teatru jer su kasno rođeni. Poistovjećuju me s Izetom, a vjerojatno ne znaju ni kako se zovem'', rekao je Izet jednom prilikom.



Glumačka legenda odigrala je oko 150 kazališnih uloga te snimila više od 60 filmova i televizijskih serija. Mirovinu nije imao u planu jer gluma je, rekao bi, posao koji radiš do kraja života. Prva uloga bila mu je ona Crvenkapice, a u vrijeme studiranja glume Mustafa nam je iskreno priznao kako je bio sasvim drugačija osoba.

U mladosti je uživao u bezbrižnom životu u Rijeci, radio kao izbacivač na plesnjacima, a onda ga je baka ugurala u amatersko kazalište.

Uozbiljio se, rekao bi, tek s 36 godina. Posao je počeo shvaćati ozbiljnije, bio je zaljubljen u svoju tadašnju suprugu i veselio se rođenju djeteta.

Omiljeni glumac otac je dviju kćeri i jednog sina. Nakon drugog razvoda upoznao je ljubav svojeg života, slovensku scenografkinju i kostimografkinju Slavicu Radović-Nadarević, koja je bila njegova srodna duša. Zajedno su bili 20 godina, sve do njezine smrti.

Od glumačke legende opraštaju se brojni kolege i prijatelji poput Tarika Filipovića, Emira Hdžihafizbegovića i Dine Rađe. Nogometnom klubu Hajduk ostao je pak u najboljem sjećanju po ulozi inženjera Duje iz Velog Mista pa su se s glumcem oprostili citatom: 'Klub je ka i čovik, nosi ime za cili vik! Počivao u miru, 'inžinjeru Duje'''

Srećom, ljudi poput Mustafe Nadarevića ne umiru, njihov rad ih nadživljuje, a oni putuju. Sretan ti put

Mujki... Mujo... Mujica... Leone... Duje... Cyrano... Španac... Izet...

Njegove izjave pogledajte u videu.

