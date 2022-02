Uvriježena je teorija da muškarci baš i nisu romantični, ali to je samo teorija - i oni vole obasipati svoje ljepše polovice pažnjom i nježnostima. Ususret Danu zaljubljenih prisjetili smo se što su nam rekli poznati Hrvati na temu ljubavi, romantike i nježnosti.

Je li romantika izumrla i jesu li muškarci zaboravili najvažniju stvar koju žene obožavaju i zbog koje se zaljubljuju? Možda su se vremena malo promijenila pa su duge poruke na mobitelu zamijenile romantična pisma, a pjevanje pod prozorom zamijenjeno je stavljanjem ljubavnih videospotova na društvenim mrežama. No nije sve tako crno, jednom romantik, uvijek romantik, a romantične geste su se samo malo, modernizirale. Naš glazbenik Goran Karan je veliki romantičar, a u tome mu pomažu i pjesme.

''Lipa si lipa'' i ''Sa neba pada po nama cviće'', i ti to pivaš i onda možda ne moraš ti ići brati sve te latice jer ti si ih otpjevao haha. Ali mislim da je potreba u neki svoj siguran emocionalni prostor pokazati nekome koliko ti je stalo. Jer ako ne pokazuješ - iako pjesma samo govori - bolje je pokazati", smatra Goran.

Njegova kolegica Maja Šuput je u braku s velikim romantikom. Često ističe kako je suprug Nenad svako malo iznenadi na različite načine.

''Moj muž je jako romantičan i najveća fora u toj priči što on uvijek napravi nešto kad se ja najmanje tome nadam. Tako je bilo i sa zarukama, kad se uopće nisam tome nadala, nije mi bilo ni na kraj pameti. Tad me je on zaprosio. Uvijek nekako pokušava začiniti dan, tjedan, mjesec sa nekakvim romantičnim činom, ali baš u trenutku kad meni to ne pada napamet'', ispričala je Maja Šuput.

Crnogorski glazbenik pak sasvim otvoreno priznaje kako supruzi Kristini svako jutro izmami osmijeh na lice.

''Makar jednim stikerom, kao: dobro jutro draga. Volim da napravim tako neku ludoriju nasred lokala, restorana, iako moja žena to ne voli, ali ja volim da probudim to dijete u sebi. Ja je svake godine na godišnjicu braka ponovno zaprosim. 2014. godine kad je bio Eurosong, bili smo bili u Kopenhagenu. I onda sam samo brzo skinuo svoj prsten, čučnuo i počeo da je prosim, i onda smo pukli od smijeha, svi su gledali u nas neki blagi je bio aplauz i onda smo još dobili šampanjac od kuće, hahahaha... Romantika je, znaš ono kad skuhaš čaj, pa staviš malo šećera da ti bude prijatno'', rekao je jednom prilikom Sergej Četković.

Loša, pjevač Plavog orkestra, kaže kako je danas, nažalost, cool ne pokazivati emocije. Ali tvorac nekih od najljepših ljubavnih stihova, ne krije svoju romantičnu osobnost.

"Da li sam romantičan? Kako ne. Pa, kakav bi svijet bio bez patetike ?! To bi bio neki dosadni, higijenski svijet gdje se nitko ne bi provaljivao, gdje bi svi bili cool. Ja sam prototip uncool osobe, osobe koja apsolutno nije cool.", rekao je.

A da biti romantik ne znači samo donijeti cvijeće ili nekoga iznenaditi, najbolji je primjer Mrle, koji, priznaje, nije pretjerano romantičan, no nije mu problem uhvatiti se kuhače , ali i metle. Frontman grupe LET 3 slovi kao velik čistunac.

"To je problem, ja nisam. Ja sam ok, a on je baš hotelske postavke. Ne uzima on metlu kao inicijalno, nego poslije mene popravlja, nalazi greške'', govori Ivanka za njega.

Svatko je romantičan na svoj način, a za one koji misle da to nemaju u sebi, najbolji recept je fokusirati se na sitnice jer i mali znakovi pažnje su dovoljno romantični.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Naša najpoznatija plus-size manekenka pozirala je za prestižni Vogue, a britanski tabloid posvetio joj je čak 15 stranica! +32

Pogledajte kako je jedna od najljepših Hrvatica izgledala prije 16 godine, i tada ju je bilo teško zasjeniti! +26