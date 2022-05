Crveni tepih, vjenčanja slavnih ili pak TV show spektakli idealna su prilika za unikatne haljine u kojima i slavne Hrvatice žele privući pozornost. To često završi provokativnim modnim odabirima koji više otkrivaju nego skrivaju. In magazin donosi pregled najodvažnijih modnih izdanja poznatih Hrvatica koje ćemo pamtiti dugo, dugo.

Kada se Maja Šuput na crvenom tepihu pojavila u ovoj haljini, krenula je lavina komentara. Iako mnoga njezina modna izdanja zaslužuju epitet ''odvažno'', ova je haljina pri vrhu te liste.



''I tu sam probala doslovno 15 minuta prije izlaska na taj party i doslovno me nije imao kad ni srčani uhvatiti od straha'', priznala je Maja.



''Ja osobno volim kad se na ženi vidi što više toga. Naravno sve ima svoje granice i granice dobrog ukusa treba poštivati, međutim volim vidjeti tu žensku kožu, volim vidjeti da se ta haljina jednostavno stapa sa ženskom kožom'', komentirao je Marko Grubnić.



''Čudno mi je da se ljudi tome čude u 21. stoljeću. Mislim da je to za svaku pohvalu, da treba imati malo više hrabrosti i da - treba imati malo dobrog tijela. Hvala. Sad sam se pohvalila sama kad me nitko neće'', našalila se Maja.



Marko Grubnić zaslužan je i za Indirina odvažna izdanja iz showa Tvoje lice zvuči poznato.



''Eeee, nemoj previše tu...nema skakanja! Obećali su mi da neće iskakati ovako, nego će biti ovako lijepo. ovo je najviše štop ćete vidjeti od mog dekoltea'', šalila se Indira.



Magistra dubokih dekoltea Nives Celzijus dobro zna kako privući pozornost. U javnosti kraljica seksepila, a privatno, priznaje, iznenadili biste se kad biste je vidjeli u kućnom izdanju.

''Ja koliko se volim hvalisati s tim seksipilom, realno se ne doživljavam tako i nije mi neki imperativ. Ispada sad suludo, jer guraš kroz karijeru, ali znaš sam i privatno, evo zvao si me prije par dana ja sam doslovno imala još 2 centimetra sijedog izrasta'', priča Nives Celzijus.



Direktorica odvažnih izdanja u teretani je Žanamari Perčić. Vretenasti mišići, elastična sportska odjeća, vježbe za gluteus i voila - odvažno na kvadrat! A ima li Žanamari celulita?



''Pa naravno da imam celulita, pa šta je žena bez celulita!? Kad sam krenula sad u deevtom mejsecu u teretanu, dobila sam onaj prvi pump i prvo gubljenje masnoće, ja sam se odmah uplašila ''Bože, to je pretvrdo!'' Nema više da se to malo i zaljulja, da je malo jelly i odmah sam krenula papati jer ne smije se to izgubiti, tako da mora biti malo masnog tkiva, a u tom masnom tkivu se vidi i malo celulita, to je dobrodošlo i nemojte cure to nikako izgubiti, a to je ako ništa drugo sad ekstremno in. Mislim ne kad se vidi grbe, kad se to lijepo ne vidi, nego to sve stoji na zategnutom mišiću, to je onda pobjeda.

I prkosi gravitaciji! Najbitnije je prkositi gravitaciji s kojim god dijelom tijela možete'', priča Žanamari.



Borna Kotromanić zaslužuje svoju osobnu rubriku u kategoriji ''odvažno''. Njezine modne kombinacije privlače poglede poput magneta.



''Pa onda ako ti treba hrabrost bolje ne!! Meni ne treba, ja jednostavno obožavam ovu haljinu i tog francuskog dizajnera, on mi je apsolutni favorit. Ono što nosimo je neka naša šetajuća osoba iskaznica, da govori puno više o nama nego što bi mi o sebi svjesno mogli reći'', kaže Borna.



Kad uskočite u neku ovakvu odvažnu modnu kombinaciju, drage dame, pripremite se da vas frajeri možda neće gledati u oči.

Sve odvažne kombinacije pogleajte u prilogu In magazina.

