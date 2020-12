Ona je u svijetu mode već jedno desetljeće. Monika Sablić, uz uspješnu karijeru, ima i ostvaren životni san - majka je i supruga. Svojom novom kolekcijom uspjela je sve svoje obožavateljice iznenaditi i malo se odmaknuti od ženstvenih haljina koje su joj dosad bile zaštitni znak. Bi li nešto promijenila na svojem putu, postoji li kod nas u modnom svijetu ljubomore te u čemu joj suprug najviše pomaže, pogledajte u našem videu.

Iako naučeni da splitska dizajnerica u svojim kolekcijama uvijek ima lepršave haljine, ovog puta se odlučila na ženstvena odijela. Kaže Monika da je to u ovim izazovnim vremenima ono što je svakoj ženi potrebno.



"Zbog toga što ovo zbilja možeš obući i po danu i popodne i odvojeno. Hlače npr na bijelu košulju, sako odvojeno na traperice, bijelu majicu i imamo nekakav poslovni look, a kad je sve skupa imamo glam look", objasnila je Monika.



Monika ističe, kako odijela i ona sama voli nositi te se u njima najbolje osjeća. Iako možda nema haljina, opet je Splićanka provukla svoj prepoznatljiv dizajn.



"Cvjetići, zlato, evo cvjetiće sam ubacila i zimi. Cvjetići su nekako moj zaštitni znak i ljeti te moje haljinice na točkice, leptiriće, cvjetiće dosta nam idu. I ulazim već u 10. godinu brenda, tko bi rekao, deeset godina je prošlo", kaže Monika.



Jedno desetljeće modnog svijeta je iza dizajnerice. Do sada su brojne ljepotice bile zaštitna lica Monikinih kolekcija. Iva Jerković, Nives Celzijus, Iva Leko, Renata Lovrinčević Buljan samo su neke od dama koje su uskočile u Splićankine kreacije. No jedna kampanja će joj posebno ostati u sjećanju.



"Da se druge moje dame ne uvrijede - Vlatka Pokos je stvarno bila veliki bum jer je dugo nije bilo u medijima i nas su objavljivali i Srbija, Crna Gora, Makedonija. Cijeli balkan je objavio tu kampanju, stvarno nešto nevjerovatno", prisjetila se.



U 10 godina u modnom svijetu Monika se svega nagledala ali i mnogo toga naučila. Priznaje kako jednostavno ne bi mogla živjeti da ne radi.



"Meni nije strano raditi ja sam kao dijete u pekari prodavala krafne u 5 ujutro i čistila i prala sa svojim roditeljima. Ja volim raditi, volim stvarati, volim da se mičemo, da napredujemo i to me jednostavno puni. Kad stojim onda umrem i to Monika ne može", priznala nam je.

Uz uspješnu karijeru, Monika uspješno brine i za obitelj - ističe, sve se može ako se dobro organizirate, ali i ako imate beskrajnu podršku partnera, ona i suprug ove godine će navršiti 18 godina braka.



" Suprug nije baš u kućanstvu, on baš ne želi. Ali oko djece je jako, on je krasan otac i pogotovo oko sina i nogometa jer tu je on svoj na svome", otkrila nam je.



Skladan brak i uspješna karijera u drugima mogu izazvati zavist i ljubomoru. I Monika kaže, takve poglede je uvijek osjećala.



"Jako puno, jesam, i dan danas to osjećam. Prije bi me to pogađalo u moje mekano srce, ja sam račica emotivna u horoskopu. Ali sada se znam nositi s time i baš mi je sad drago kad nešto tako osjetim jer to mi daje vjetar u leđa", izjavila je Monika.



Vjetar u leđa koji će još dugo puhati, jer Monika već sada ima u zamisli kako će izgledati sljedeće kolekcije.

