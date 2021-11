Splitska dizajnerica Monika Sablić predstavila je novu kolekciju inspiriranu naglašavanjem ženske ljepote. Iako je 10 godina u vrhu hrvatske mode, dizajnericu uvijek iznova vesele nove kampanje. Što je pripremila u kolekciji jesen/zima, zašto smatra da su odijela najbolja za žene te tko je čuva dok je njezin suprug Goran na putu, doznao je Hrvoje Krolo za In magazin!

Prepoznatljive lepršave haljine s cvjetnim motivima ovog puta izostavljene su iz nove kolekcije dizajnerice Monike Sablić. Naglasak je pao na sakoe i odijela u kojima, kaže, žene izgledaju besprijekorno.



"Radi se o kompletima, sako i hlače. Imamo ljubičasti brokat, imamo crveni komplet, imamo bijeli, crni sa štrasom i dvije jakne - haljinice šljokičaste sa broševima, malo smo to pomaknuto napravili.", priča dizajnerica.



Dizajnerica se najviše poigrala sa sakoima u koje je, kako kaže, skrila malenu tajnu, kako bi što bolje naglasila lijepe linije ženskog tijela. A iako smo je naučili gledati uglavnom u haljinicama, kaže da je došlo vrijeme za promjenu.



"Prošle godine sam napravila isto brokat odijela koja su se tako dobro pokazala da se tražio komad više i ove godine nije bilo uopće govora da nešto drugo napravim. Predivan je kroj, naglašava struk, izbacuje bok, jako je klasičan, a jako je vraćen u povijest u redan rococo stil", kaže.



Cijelo jedno desetljeće u modnom svijetu je iza nje. Upravo je obljetnicu proslavila spojivši više svojih zaštitnih lica u jednoj kampanji. Opstati na sceni nije nimalo jednostavno, no da može sve ponovno - isto bi napravila.



"Bilo je puno rada i puno posla. U principu ja sam pozitivaci uvijek tražim i mislim dobro. Je li bilo negativnih komentara - baš se to mene i ne tiče puno. Ja kad to čujem, svi koji me poznaju, dobijem više vjetra u leđa. Ja modu volim od malena i ne bi se mogla zamisliti da išta drugo radim", priča.



Više od 30 kolekcija dizajnerica je predstavila javnosti. Svaka joj je bila posebna, ali i izazov kako je što bolje prezentirati. Tako je i ovog puta napravila nešto neočekivano. Kampanja se snimala u umjetničkom ateljeu.



"Svaka kampanja je bila kraj mora, sunca, kamena - dalmatinskog melosa i ambijenta. Velika mi je čast, ove godine sam se sjetila gospodina Trebotića našeg slikara i velika mi je čast što me pustio u svoj atelje, pogledajte ovu ljepotu. Toliko drugačije od svega što ja radim, a uklapa se u moju novu kolekciju", kaže.



Kolekcija koja je rađena da bi se svaka dama osjećala posebno - za poslovne sastanke, božićne domjenke, vjenčanja ili pak doček nove godine. Upravo oko najluđe noći u godini, Monika otkriva svoje planove.



"U mladosti smo za Novu svi ludovali i negdi išli, pa se sutra dignemo u 3 popodne. Te godine više nisu, ta energija više nije, taj kapacitet više nije. Ja vam Novu ostanem doma, kuham s djecom, dođu nam prijatelji, društvo i to mi baš bude super. Kćer će vjerojatno sa svojim društvom, a ja i Goran i Andrej ćemo kući i doći će nam prijatelji", kaže.



Obitelj je Moniki najveći vjetar u leđa, dvoje djece i suprug uz nju su u svakom trenutku. No odnedavno imaju i novog člana, za kojeg kaže da je najviše uveseljava kad je suprug Goran zbog poslovnih obveza na putu.



"Imamo našeg pasića i to je naša cura koja spava s menom u krevetu'', kaže Monika.



S osmijehom na licu, kao i uvijek, Monika hrabro korača u nove modne pobjede.

